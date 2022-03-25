Кульгаві кремлівські методички

Так, згідно з російським фейком, у Польщі розраховували, що якщо частина України, від Харкова до Одеси, відійде Росії, центральна залишиться під контролем Києва, то західна відійде Польщі!

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Хочу окремо нагадати, що проєкт "Новоросія", зачатки якого з'явилися у 1990-х, окуклився який у 2010-х під наглядом Олександра Дугіна, у 2014 взяв за основу Владислав Сурков, передбачав саме окупацію територій України від Харкова до Одеси. Тобто задовго до того, як почали культивувати польський фейк, у Росії вже був план окупації України за згаданими вище лекалами. Але повернемося до наших баранів.

Історія про те, що Польща та Захід вигадали такий поділ України, покликана, по-перше, для внутрішнього російського користувача пояснювати, що це – не московська ідея, а по-друге – виставляти поляків в агресивному, негативному образі реваншистів-окупантів. Тобто проєктувати російські злочини на польську сторону.

Діру в пропаганді заткали Кивою

І ось зараз український агент-втікач Кремля, зрадник і злочинець Ілля Кива починає ретранслювати цей старий, але не забутий і актуальний фейк через себе. Мовляв, це все не ми, це все вигадав Захід ще у 2014 році!

Зрозуміло, розумові здібності більшості росіян, які поглинають пропагандистський фаст-фуд, співставні з розумовими здібностями Іллі Киви, а тому вони готові жувати те саме бадилля щоразу. Але знаєте, в чому головний провал цього фейку з картою щодо поділу України?

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Всі ці російські пропагандисти, експерти, політологи й просто балакучі голови посилаються на карту, продемонстровану на польському телебаченні. Але, якщо ми відкриємо цей випуск за 2014 рік на польському TVP1, то побачимо дивовижні подробиці!



Проросійський поcіпака Кива "оживив" старий фейк про поділ України / Фото з телеграм-каналу "Злий одесит"

Ця карта – це офіційна пропозиція, що надійшла МЗС Польщі від лідера російської партії ЛДПР Володимира Жириновського про спільний поділ України! Фактично, депутат Держдуми, 2014 року запропонував Польщі розділити з Росією територію України, що шокувало польських дипломатів!

Таким чином, росіяни всі ці роки звинувачували, звинувачують і звинувачуватимуть надалі Захід у підготовці поділу України, показуючи карту, яку самі ж запропонували Заходу та Польщі зокрема.

Тупішого фейку і придумати не можна. Але проблема в тому, що навіть у такий тупий і легко спростовуваний фейк продовжують вірити мільйони росіян.

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