Дмитро Пєсков назвав супротивників "спецоперації" "абсолютною меншістю" і раптово назвав цифру 25% росіян. Якщо рахувати дітей, то вийшло б, що 36 мільйонів росіян проти війни – і це, звичайно ж, далеко не "абсолютна меншість", це величезна соціальна база для антивоєнного руху, якій російській владі нічого запропонувати, крім концтабору.
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"Абсолютна меншість"
Ця цифра приблизно збігається з часткою росіян, які в 2020 році проголосували проти "обнулення Конституції" (з урахуванням явки це було близько 15 мільйонів виборців).
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Соціологія не працює в умовах страху
Інша річ, що зовсім не зрозуміло, звідки такі цифри у Пєскова. Соціологія в умовах тотального страху не працює: Максим Кац каже, що спроба провести телефонне опитування у 31 тисячі росіян закінчилася тим, що 29 тисяч відмовилися говорити з інтерв'юером про "спецоперацію".
Крім мільйонів людей, які проти, у нас є конформна більшість, яка вважає за краще мовчати з міркувань безпеки і думка якої коливається разом з тим, що зараз "вважається правильною". Це створює дуже хитке становище для пропаганди – серія помилок ТБ, тисячі похоронів та обвал економіки можуть розгорнути суспільні настрої.
Складніша проблема, на мою думку, пов'язана з тим, що після місяця війни вона починає "виправдовувати саму себе", перетворюватися на норму.
Сила пропаганди
Пропаганда, над якою багато хто звик сміятися, виявилася сильною, її основний ресурс не так брехня, скільки "імперський ресентимент", бажання великої кількості приватних осіб у Росії безпечним для своїх сімей способом утвердити "панування нашої великої держави".
Пропаганда працює у симбіозі зі своєю ядерною аудиторією, яка бажає війни, і вони разом отруюють інші страти російського суспільства ненавистю.
Ключова особливість ситуації полягає не в тому, що росіяни не мають джерел інформації про те, що відбувається в Україні, але в тому, що багато росіян не хочуть отримувати цю інформацію і вважають за краще уникати реальності, оскільки визнання реального стану справ означає визнання катастрофи.
Наші підручники стверджували, що ми завжди були на боці добра: ключовий міф тут пов'язаний, зрозуміло, із закінченням Другої світової війни та перемогою над фашизмом. "Ми завжди лише захищалися". Визнання реальності означає відмову від цієї національної міфології, перетворення росіян на людей без країни та гідності, які розміняли свою історичну спадщину на шалену авантюру.
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