Дмитрий Песков назвал противников "спецоперации" "абсолютным меньшинством" и внезапно назвал цифру в 25% россиян. Если считать детей, то получилось бы, что 36 миллионов россиян против войны – и это, конечно же, далеко не "абсолютное меньшинство", это огромная социальная база для антивоенного движения, которой российским властям нечего предложить кроме концлагеря.

Читайте Россияне хотят оккупировать еще одну страну

"Абсолютное меньшинство"

Эта цифра примерно совпадает с долей россиян, проголосовавших в 2020 году против "обнуления Конституции" (с учетом явки это было около 15 миллионов избирателей).

То есть, если предположить, что Песков прав, у нас есть несколько десятков миллионов граждан России, которые с одной стороны не дали себя обмануть пропаганде, а с другой сохранили достаточно активную позицию, чтобы быть против, а не придерживаться "нейтралитета".

Важно Пошел второй месяц войны: в России с утра до ночи моют мозг

Социология не работает в условиях страха

Другое дело, что совершенно не ясно, откуда такие цифры у Пескова. Социология в условиях тотального страха не работает: Максим Кац говорит, что попытка провести телефонный опрос у 31 тысячи россиян закончилась тем, что 29 тысяч отказались говорить с интервьюером о "спецоперации".

Помимо миллионов людей, которые против, у нас есть конформное большинство, которое предпочитает молчать из соображений безопасности и мнение которого колеблется вместе с тем, что сейчас "считается правильным". Это создает очень шаткое положение для пропаганды – серия ошибок ТВ, тысячи похоронок и обвал экономики могут развернуть общественные настроения.

Более сложная проблема, на мой взгляд, связана с тем, что после месяца войны она начинает "оправдывать саму себя", превращаться в норму.

С психологической точки зрения у российской армии сейчас больше причин воевать, чем 24 февраля – военнослужащие могут теперь рассматривать происходящее как месть за своих погибших товарищей. Гражданские смиряются с войной как с неизбежностью, "если наши власти сделали это, значит другого выхода не было, и к тому же это все зашло слишком далеко".

Сила пропаганды

Пропаганда, над которой многие привыкли смеяться, оказалась сильна, ее основной ресурс не столько ложь, сколько "имперский ресентимент", желание большого числа частных лиц в России безопасным для своих семей способом утвердить "господство нашего великого государства".

Пропаганда работает в симбиозе со своей ядерной аудиторией, желающей войны, и они вместе отравляют остальные страты российского общества ненавистью.

Ключевая особенность ситуации заключается не в том, что у россиян нет источников информации о происходящем в Украине, но в том, что многие россияне не хотят получать эту информацию и предпочитают избегать реальности, поскольку признание реального положения дел означает признание катастрофы.

Наши учебники твердили, что мы всегда были на стороне добра: ключевой миф здесь связан, разумеется, с окончанием Второй мировой войны и победой над фашизмом. "Мы всегда лишь защищались". Признание реальности означает отказ от этой национальной мифологии, превращение россиян в людей без страны и достоинства, разменявших свое историческое наследие на безумную авантюру.

Признать реальность означает перестать быть собой. Борьба за это признание будет тяжелейшим испытанием для национальной истории российского народа.

Также интересно – Сколько россиян поддерживает войну в Украине: смотрите видео