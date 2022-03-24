Знову витягли хрипатого Дмитра із давно закритою програмою "Хто проти". Скабеєвські 60 хвилин тепер треба множити на 2,5. Соловйова перевели в праймтайм, щоб одразу підхоплював естафету у мийника з "Вістей". Ні щілинки, ні дірочки.

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Тотальна промивка

До кого не доходить усно, тому пишуть письмово, рядком, що біжить, на кшталт: "МО РФ повідомляє: у Запоріжжі націоналісти насильно роздають місцевим жителям коктейлі Молотова і змушують кидати їх до ЗС РФ".

Ну, і глядач уже сам повинен уявити, як націоналісти хапають дідуся, що йде по вулиці, пхають йому в руки пляшку із запалювальною сумішшю і наказують: Чекай! Наразі ми тобі знайдемо представника ЗС РФ. Йдуть шукати. Знаходять, підводять до дідуся і змушують того кидати пляшку у "воїна-визволителя".

Але, в принципі, нічого уявляти не треба. Усі розжують, розкажуть...

Пішов другий місяць війни. За такої інтенсивності миття скоро мити нічого.

Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що у Росії проблеми: