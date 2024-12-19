Ця ліквідація спланована, аби викликати паніку та страх у Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Що означає ця операція для Росії

Менш ніж за 24 години до цього СБУ оголосила Кірілова військовим злочинцем за схвалення використання сльозогінного газу та інших заборонених речовин проти українських військ. По суті, його записали у чорний список.

Інцидент відгукнувся хвилею обурення у середовищі російських військових блогерів. Відомий Телеграм-канал Rybar із понад мільйоном підписників визнав, що вбивство підриває мораль навіть на передовій.

Яких би успіхів ми не досягали на полі бою, яка б ейфорія не панувала і скільки б ми не говорили про захоплення ініціативи, протилежна сторона завжди має можливість боляче вжалити,

– йдеться в повідомленні.

Кіріллова знали і на Заході, оскільки саме він був рупором брехні про хімлаборатої США в Україні та Грузії.

Останнім часом серія вбивств високопоставлених військових створила атмосферу невпевненості. Україна нарощує серію гучних вбивств російських високопосадовців, пов'язаних з війною, і ліквідація Кирилова стає його кульмінацією.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, вже закликав до помсти. Хоч це і підвищує ризик для оточення Путіна, але навряд чи вплине на хід війни чи готовність вести переговори.

За словами Найджела Гулда Девіса з Міжнародного інституту стратегічних досліджень, убивство Кіріллова – це поки найсерйозніший удар по російській військовій ієрархії на сьогодні, який поглиблює тривогу серед еліт Кремля.