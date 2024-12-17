Ігор Кіріллов був легітимною ціллю. Адже цей чоловік наказував використовувати хімічну зброю проти наших військових, вигадував маячню про американські біолабораторії в Україні, а також був автором "брудної бомби", передає 24 Канал.

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Медведєв плаче за Кірілловим і погрожує Києву

Заступник голови Радбезу Росії Дмітрій Медведєв був пригнічений звісткою про загибель воєнного злочинця. На одному із робочих засідань він присвятив кілька хвилин тому, аби переповісти про цю "трагедію". Медведєв назвав Кіріллова професіоналом і "порядною людиною".

Він підкреслив, що правоохоронні органи мають знайти вбивць генерала у Росії і "зробити усе, щоб знищити замовників, які перебувають у Києві". "Замовники ці також відомі. Це військово-політичне керівництво України", – наголосив посіпака Кремля.

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Із приводу загибелі Кіріллова висловилася і речниця МЗС Марія Захарова. "Звичайні" росіяни не приховували подиву від того, як успішно спрацювала українська розвідка, знищивши генерала прямо у ворожому лігві.