Игорь Кириллов был легитимной целью. Ведь этот человек приказывал использовать химическое оружие против наших военных, придумывал бред об американских биолабораториях в Украине, а также был автором "грязной бомбы", передает 24 Канал.

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Медведев плачет по Кириллову и угрожает Киеву

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев был подавлен известием о гибели военного преступника. На одном из рабочих заседаний он посвятил несколько минут тому, чтобы рассказать об этой "трагедии". Медведев назвал Кириллова профессионалом и "порядочным человеком".

Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны найти убийц генерала в России и "сделать все, чтобы уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве". "Заказчики эти также известны. Это военно-политическое руководство Украины", – подчеркнул приспешник Кремля.

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По поводу гибели Кириллова высказалась и пресс-секретарь МИД Мария Захарова. "Обычные" россияне не скрывали удивления от того, как успешно сработала украинская разведка, уничтожив генерала прямо во вражеском логове.