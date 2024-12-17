Российские следователи уже взялись изучать обстоятельства гибели Кириллова. На стране-агрессоре устроили "траур" по погибшему преступнику, передает 24 Канал.

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Как реагировали в Кремле на ликвидацию высокопоставленного офицера

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова спела дифирамбы покойному. Отметила, что "тот работал бесстрашно, не прятался за спинами и всегда шел с открытым забралом". Добавила чиновница и традиционной лжи о деятельности американских биолабораторий в Украине, которую якобы разоблачил Кириллов.

Вице-спикер Совета Федерации Косачев назвал невосполнимой утратой гибель генерала.

Потрясение. Невозможная потеря. Вечная память. Соболезнования семьям погибших. Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады,

– написал он в своем телеграм-канале.

Зампредседателя Совбеза Медведев традиционно принялся угрожать. Он заявил, что высшему военно-политическому руководству Украины стоит ждать "неминуемого возмездия".

"Расслабляться нельзя"

Растерянность не скрывают и Z-блогеры. Так, пропагандистский канал "Рыбарь" указал, что убийство Кириллова в который раз доказывает, что у Украины всегда есть возможность отомстить за причиненные ей страдания.

Какие бы успехи мы не добывали на поле боя, какая бы эйфория не царила и сколько бы мы не рассказывали о перехвате инициативы, у той стороны всегда сохраняется возможность болезненно уколоть. Война не где-то там на Донбассе: взрыв на Рязанском проспекте это демонстрирует. Расслабляться нельзя от слова "совсем",

– подытожил Z-блогер.

"И грех, и смех"

Так называемые "обычные" россияне в комментариях к новости об убийстве Кириллова не сдерживают гнев. Их возмущает тот факт, что военный преступник был убит прямо в сердце страны-агрессора. Некоторые скрыто восхищаются работой украинских спецслужб и сетуют на то, что офицера не охраняли так, как нужно было. Большинство, конечно, желает мести.

Также граждане России признают, что для того, чтобы наносить мощные удары по ним, Украине не нужно дальнобойное оружие.

Как россияне реагируют на ликвидацию Кириллова / Скриншот из сети