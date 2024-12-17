Они рассматривают сразу несколько версий, как за ними могли следить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Версии убийства Игоря Кириллова

Российская полиция установила, что самокат со взрывным устройством поставили возле дома примерно в 4 утра 17 декабря.

Там говорят, что "подрывникам" нужно было следить в реальном времени, кто выходит из подъезда. Рассматривается несколько вариантов, как это могли сделать.

Одна из версий – слежка велась из арендованной квартиры напротив, а за ситуацией у подъезда следили из бинокля.

"Сейчас следователи, вместе с сотрудниками охраны и управляющей компании, составляют список квартир, которые сдавались в аренду. Особое внимание уделяется жителям, которые заселились за последние два месяца", – пишут росСМИ.

Вторая версия – за подъездом следили с припаркованной машины во дворе.

Есть и третья версия – взлом камер жилого комплекса. Считают, что "подрывники" подключились к камерам дома, отследили генерала, а потом активировали взрывное устройство.

По предварительным данным следствия, взрывное устройство взорвали, используя радиосигнал.

Напомним, что источники 24 Канала в СБУ подтвердили, что ликвидация Кириллова – дело рук службы. Там отметили, что тот был военным преступником и "абсолютно законной целью". Генерал отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против ВСУ.

Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно,

– сообщил информированный источник в СБУ.