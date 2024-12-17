Именно он в начале полномасштабного вторжения рассказывал бред о том, что Украина разрабатывает оружие, которое будет передаваться через птиц. Больше о биографии Игоря Кириллова и его других скандальных заявлениях читайте в материале 24 Канала.

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Что известно об Игоре Кириллове

54-летний генерал – уроженец российской Костромы. Он служил в вооруженных силах с 1987 года.

В сентябре 2014 года его назначили начальником Военной академии радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск имени маршала СССР Тимошенко. А в апреле 2017 – начальником войск РХБ защиты.

По открытым данным, он участвовал в разработке тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка", первые образцы которой начали появляться в российской армии в 2020 году.

В том же году подчиненные Кириллова участвовали в разработке российской вакцины от СOVID-19.

За "выдающиеся" заслуги ликвидированному в 2021 году присвоили звание героя труда и золотую звезду. Также российская церковь наградила его медалью Святого благоверного князя Андрея Боголюбского за "особые заслуги в деле духовно-нравственного воспитания личного состава вооруженных сил России".

Он находился под международными санкциями, в частности, 23 февраля 2022 года его добавили в санкционный список Канады, а 19 октября 2022 года – в список Украины.

17 декабря Кириллова ликвидировали в Москве, предварительно прикрепив взрывчатку на самокат возле подъезда, откуда тот выходил. Позже источники 24 Канала в СБУ подтвердили причастность службы к этому.

Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно,

– сообщил информированный источник в СБУ.

Участие Кириллова в войне против Украины и подозрение СБУ

В понедельник, 16 декабря, СБУ заявила о вручении подозрения Кириллову.

Ликвидированный отвечал за массовое применение российской армией запрещенного химического оружия против ВСУ на Восточном и Южном направлениях фронта.

По его приказу от 22 февраля 2024 года химбоеприпасы были использованы более 4,8 тысячи раз.

"В частности, речь идет о боевых гранатах "К-1", которые снаряжены ядовитыми веществами раздражающего действия – CS и CN. Их использование запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 года", – сообщали в СБУ.

Из-за действий Кириллова за все время полномасштабного вторжения России пострадали более 2 тысяч украинских военных – они получили химические отравления и ожоги глаз и дыхательных путей разных степеней. Обычно на украинские позиции сбрасывали боеприпасы с ядовитыми веществами с FPV-дронов.

СБУ удалось идентифицировать на поле боя и передать в международную Организацию по запрещению химического оружия российские гранаты с ядовитыми веществами и образцы почвы. В ее лабораториях подтвердили военные преступления России.

Бессмысленные заявления Кириллова о войне в Украине

Именно Игорь Кириллов, будучи начальником войск химической и биологической защиты, утверждал, что Украина вместе с союзниками разрабатывает биооружие, которое будут переносить птицы. Пернатые, а также летучие мыши якобы должны различать россиян и убивать именно их.

"США и их союзники по НАТО разрабатывали на территории Украины военно-биологические программы по распространению болезней с помощью мигрирующих птиц, летучих мышей и "биоагентов"", – рассказывал Кириллов.

Он также выдвинул "теорию", что Штаты в биолабораториях Украины изучали вирусы, что якобы передавались через комаров. Кириллов рассказывал бред о различных видах лихорадки, которые должны были бы вызвать эпидемии.

Еще в начале войны ликвидированный генерал обвинял Украину и в применении химического оружия на фронте и в изготовлении так называемой "грязной бомбы". Также он неоднократно заявлял о подготовке "провокации" с применением этого оружия.

Последнюю подобную чушь Кириллов выдал в августе 2024 года. Тогда он снова вспоминал о "грязных бомбах", предназначенных для распространения радиации. А еще он обвинял украинскую армию в использовании западных дымовых снарядов в Судже на Курщине.