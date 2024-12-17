Саме він на початку повномасштабного вторгнення розповідав маячню про те, що Україна розробляє зброю, яка буде передаватись через птахів. Більше про біографію Ігоря Кіріллова та його інші скандальні заяви, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про Ігоря Кіріллова

54-річний генерал – уродженець російської Костроми. Він служив у збройних силах з 1987 року.

У вересні 2014 його призначили начальником Військової академії радіаційного, хімічного та біологічного захисту та інженерних військ імені маршала СРСР Тимошенка. А у квітні 2017 – начальником військ РХБ захисту.

За відкритими даними, він брав участь у розробці важкої вогнеметної системи ТОС-2 "Тосочка", перші зразки якої почали з'являтися у російській армії у 2020 році.

У тому ж році підлеглі Кіріллова брали участь у розробці російської вакцини від СOVID-19.

За "видатні" заслуги ліквідованому у 2021 році присвоїли звання героя праці та золоту зірку. Також російська церква нагородила його медаллю Святого благовірного князя Андрія Боголюбського за "особливі заслуги у справі духовно-морального виховання особового складу збройних сил Росії".

Вінв перебував під міжнародними санкціями, зокрема, 23 лютого 2022 року його додали до санкційного списку Канади, а 19 жовтня 2022 року – до списку України.

17 грудня Кіріллова ліквідували у Москві, попередньо прикріпивши вибухівку на самокат біля під'їзду, звідки той виходив.

Участь Кіріллова у війні проти України та підозра СБУ

У понеділок, 16 грудня, СБУ заявила про вручення підозри Кіріллову.

Ліквідований відповідав за масове застосування російською армією забороненої хімічної зброї проти ЗСУ на східному та південному напрямках фронту.

За його наказом від 22 лютого 2024 року хімбоєприпаси було використано понад 4,8 тисячі разів.

"Зокрема, йдеться про бойові гранати "К-1", які споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії – CS та CN. Їхнє використання заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13 січня 1993 року", – повідомляли в СБУ.

Через дії Кіріллова за увесь час повномасштабного вторгнення Росії постраждали понад 2 тисячі українських військових – вони отримали хімічні отруєння та опіки очей і дихальних шляхів різних ступенів. Зазвичай на українські позиції скидали боєприпаси з отруйними речовинами з FPV-дронів.

СБУ вдалося ідентифікувати на полі бою і передати до міжнародної Організації із заборони хімічної зброї російські гранати з отруйними речовинами та зразки ґрунту. В її лабораторіях підтвердили воєнні злочини Росії.

Безглузді заяви Кіріллова про війну в Україні

Саме Ігор Кіріллов, бувши начальником військ хімічного та біологічного захисту, стверджував, що Україна разом із союзниками розробляє біозброю, яку переноситимуть птахи. Пернаті, а також кажани нібито мали б розрізняти росіяни та вбивати саме їх.

"США та їхні союзники по НАТО розробляли на території України військово-біологічні програми з поширення хвороб за допомогою мігруючих птахів, кажанів та "біоагентів"", – розповідав Кіріллов.

Він також висунув "теорію", що Штати в біолабораторіях України вивчали віруси, що нібито передавалися через комарів. Кіріллов розповідав маячню про різні види лихоманки, які мали б спричинити епідемії.

Ще на початку війни ліквідований генерал звинувачував Україну й у застосуванні хімічної зброї на фронті та у виготовленні так званої "брудної бомби". Також він неодноразово заявляв про підготовку "провокації" із застосуванням цієї зброї.

Останню подібну нісенітницю Кіріллов видав у серпні 2024 року. Тоді він знову згадував про "брудні бомби", призначені для поширення радіації. А ще він звинувачував українську армію у використанні західних димових снарядів у Суджі на Курщині.