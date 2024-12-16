Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України. Досудове розслідування щодо злочинів, які скоїв росіянин, триває.

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Як російський генерал Кіріллов скоював злочини проти ЗСУ

За даними СБУ, Ігорь Кіріллов є начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії. Саме він відповідальний за масове застосування російськими військами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на східному та південному фронтах України.

За наказом Кіріллова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів. Зокрема, йдеться про бойові гранати "К-1", які споряджені отруйними речовинами подразнювальної дії – CS та CN,

– мовиться у дописі.

У службі наголосили, що використання цих гранат заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення.

Окрім того, в СБУ підкреслили, що протягом повномасштабного вторгнення Росії до військових шпиталів та інших медустанов України направлено понад 2 тисячі військових Сил оборони з різними ступенями хімічного отруєння.

"Здебільшого окупанти використовують боєприпаси з отруйними речовинами у вигляді скидів з FPV-дронів на пункти оборони українських захисників. Від приведення в дію гранат з хімічним зарядом його отруйні сполуки уражають слизові оболонки людини, насамперед очі та дихальні шляхи", – пояснили в службі.

Зокрема, у такий спосіб росіяни намагаються змусити українських воїнів виходити з окопів під прямий вогонь окупантів.

За даними слідства, окупанти застосовують небезпечні хімічні речовини переважно на найгарячіших напрямках бойових дій, де намагаються приховати застосування хімзасобів під щільним артилерійським вогнем.

СБУ ідентифікувала на полі бою і передала у процесуальний спосіб до міжнародної Організації із заборони хімічної зброї російські гранати з отруйними речовинами та відповідні зразки ґрунту. Дві лабораторії цієї установи, які діють окремо одна від одної, підтвердили відповідні воєнні злочини Росії,

– зазначили представники служби.

Зрештою на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кіріллову про підозру за статтею Кримінального кодексу України про воєнний злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб.