Місцеві стверджують, що спочатку був звук детонації, а потім вони побачили машину та тіла чоловіків. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про вибух у Москві

Вибух стався приблизно о 6:11 за московським часом.

У будинку поблизу на перших поверхах вибило шибки та двері. Наразі невідомо, що могло вибухнути, однак стверджується, що вибуховий пристрій підірвали дистанційно.

На місці працює російське МНС.

Загинуло двоє людей. Ймовірно, йдеться про військовослужбовця та його помічника. РосЗМІ стверджують, що на них був скоєний замах.