У Росії загинув генерал-лейтенант Ігор Кірілов. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.

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Що відомо про ліквідацію генерал-лейтенанта

Генерал-лейтенант РХБЗ ЗС РФ Ігор Кірілов загинув внаслідок вибуху на Рязанському проспекті. Він був начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту армії Росії.

Хто такий Ігор Кірілов

Російський воєначальник, генерал-лейтенант. Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії. Кандидат воєнних наук. Герой Праці Росії.



Він проводив брифінги міноборони Росії, на яких розповідав про підготовку терактів на території країни-агресорки.

Вибух у Москві прогримів 17 грудня. Внаслідок нього загинуло двоє людей. Серед них і російський топ-генерал. відповідно до однієї із версій, вибухівку примотали до самоката біля входу у під'їзд. Вибуховий пристрій підірвали дистанційно.

Проте існує також й інша версія. Зокрема, що вибухівку заклали безпосередньо у під'їзді.