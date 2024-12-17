Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії 1028 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Утримання окремих позицій на Донеччині стало неможливим через руйнування укріплень, – ЗСУ
На Донеччині тривають інтенсивні бойові дії. Противник здійснив кілька спроб штурму українських укріплень у різних районах, зокрема біля Шевченка, Курахового, Часового Яру та Костянтинопольського.
В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що впродовж доби російські війська атакували укріплення в районі Шевченка, південніше Сторожевого, південно-східніше Успенівки, східніше Трудового, в районі східних околиць Дальнього, на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового. Втім, ворог успіху не мав та зазнав втрат, тому змушений був відійти.
Крім того, росіяни проводять штурмові дії в районі Нового Комара, південно-східніше Піщаного, в міській забудові Часового Яру. Також окупанти намагалися покращити своє тактичне положення, за підтримки бронетехніки і атакував укріплення українських бійців в районі південно-східних околиць Костянтинопольського.
Внаслідок обстрілу Куп'янська загинув один цивільний.
У Москві підірвали генерала Кіріллова – начальника військ радіаційного та хімічного захисту
У Москві підірвали генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова, начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, внаслідок вибуху на Рязанському проспекті, що забрав життя двох людей.
Кіріллов був підозрюваний у воєнних злочинах, зокрема у застосуванні хімічної зброї проти Сил оборони України, що призвело до численних випадків хімічних отруєнь серед українських військових.
Оновлена статистика втрат ворога
За останню добу було ліквідовано 1600 окупантів.
Загалом російська армія уже зменшилася на понад 765 тисяч бійців.
З 24 лютого 2022 року по 17 грудня 2024 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 765110 (+1600) осіб,
- танків – 9567 (+4),
- бойових броньованих машин – 19751 (+15),
- артилерійських систем – 21159 (+8),
- РСЗВ – 1256 (+0),
- засобів ППО – 1025 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20406 (+34),
- крилатих ракет – 2943 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31550 (+70),
- спеціальної техніки – 3650 (+0).
У Москві посеред вулиці прогримів вибух
У Москві 17 грудня двоє людей загинули після вибуху на Рязанському проспекті. Припускають, що серед жертв може бути генерал-лейтенант.
Місцеві мешканці стверджують, що спочатку вони почули звук детонації, а потім побачили машину та тіла чоловіків.
Росіяни окупували Ганнівку, просунулися на Курщині й у Кураховому
Російські загарбники не полишають спроб захопити дедалі більше українських територій. Агресор окупував Ганнівку Покровського району. Окрім того, просунувся в Кураховому та ще біля кількох населених пунктів.