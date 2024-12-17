Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії 1028 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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08:27, 17 грудня

Утримання окремих позицій на Донеччині стало неможливим через руйнування укріплень, – ЗСУ

На Донеччині тривають інтенсивні бойові дії. Противник здійснив кілька спроб штурму українських укріплень у різних районах, зокрема біля Шевченка, Курахового, Часового Яру та Костянтинопольського.

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що впродовж доби російські війська атакували укріплення в районі Шевченка, південніше Сторожевого, південно-східніше Успенівки, східніше Трудового, в районі східних околиць Дальнього, на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового. Втім, ворог успіху не мав та зазнав втрат, тому змушений був відійти.

Крім того, росіяни проводять штурмові дії в районі Нового Комара, південно-східніше Піщаного, в міській забудові Часового Яру. Також окупанти намагалися покращити своє тактичне положення, за підтримки бронетехніки і атакував укріплення українських бійців в районі південно-східних околиць Костянтинопольського.

08:23, 17 грудня

Внаслідок обстрілу Куп'янська загинув один цивільний.

08:12, 17 грудня

У Москві підірвали генерала Кіріллова – начальника військ радіаційного та хімічного захисту

У Москві підірвали генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова, начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, внаслідок вибуху на Рязанському проспекті, що забрав життя двох людей.

Кіріллов був підозрюваний у воєнних злочинах, зокрема у застосуванні хімічної зброї проти Сил оборони України, що призвело до численних випадків хімічних отруєнь серед українських військових.

08:11, 17 грудня

Оновлена статистика втрат ворога

За останню добу було ліквідовано 1600 окупантів.

Загалом російська армія уже зменшилася на понад 765 тисяч бійців.

З 24 лютого 2022 року по 17 грудня 2024 року російська армія втратила:

  • особового складу – близько 765110 (+1600) осіб,
  • танків – 9567 (+4),
  • бойових броньованих машин – 19751 (+15),
  • артилерійських систем – 21159 (+8),
  • РСЗВ – 1256 (+0),
  • засобів ППО – 1025 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20406 (+34),
  • крилатих ракет – 2943 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31550 (+70),
  • спеціальної техніки – 3650 (+0).
08:10, 17 грудня

У Москві посеред вулиці прогримів вибух

У Москві 17 грудня двоє людей загинули після вибуху на Рязанському проспекті. Припускають, що серед жертв може бути генерал-лейтенант.

Місцеві мешканці стверджують, що спочатку вони почули звук детонації, а потім побачили машину та тіла чоловіків.

08:09, 17 грудня

Росіяни окупували Ганнівку, просунулися на Курщині й у Кураховому

Російські загарбники не полишають спроб захопити дедалі більше українських територій. Агресор окупував Ганнівку Покровського району. Окрім того, просунувся в Кураховому та ще біля кількох населених пунктів.