08:27, 17 грудня

На Донеччині тривають інтенсивні бойові дії. Противник здійснив кілька спроб штурму українських укріплень у різних районах, зокрема біля Шевченка, Курахового, Часового Яру та Костянтинопольського.

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що впродовж доби російські війська атакували укріплення в районі Шевченка, південніше Сторожевого, південно-східніше Успенівки, східніше Трудового, в районі східних околиць Дальнього, на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового. Втім, ворог успіху не мав та зазнав втрат, тому змушений був відійти.

Крім того, росіяни проводять штурмові дії в районі Нового Комара, південно-східніше Піщаного, в міській забудові Часового Яру. Також окупанти намагалися покращити своє тактичне положення, за підтримки бронетехніки і атакував укріплення українських бійців в районі південно-східних околиць Костянтинопольського.