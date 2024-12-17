08:27, 17 декабря

В Донецкой области продолжаются интенсивные боевые действия. Противник совершил несколько попыток штурма украинских укреплений в разных районах, в частности у Шевченко, Курахово, Часового Яра и Константинопольского.

В ОСУВ "Хортица" сообщили, что в течение суток российские войска атаковали укрепления в районе Шевченко, южнее Сторожевого, юго-восточнее Успеновки, восточнее Трудового, в районе восточных окраин Дальнего, на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово. Впрочем, враг успеха не имел и понес потери, поэтому вынужден был отойти.

Кроме того, россияне проводят штурмовые действия в районе Нового Комара, юго-восточнее Песчаного, в городской застройке Часового Яра. Также оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение, при поддержке бронетехники и атаковал укрепления украинских бойцов в районе юго-восточных окраин Константинопольского.