Украина противостоит полномасштабной агрессии России 1028 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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08:27, 17 декабря

Удержание отдельных позиций в Донецкой области стало невозможным из-за разрушения укреплений, – ВСУ

В Донецкой области продолжаются интенсивные боевые действия. Противник совершил несколько попыток штурма украинских укреплений в разных районах, в частности у Шевченко, Курахово, Часового Яра и Константинопольского.

В ОСУВ "Хортица" сообщили, что в течение суток российские войска атаковали укрепления в районе Шевченко, южнее Сторожевого, юго-восточнее Успеновки, восточнее Трудового, в районе восточных окраин Дальнего, на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово. Впрочем, враг успеха не имел и понес потери, поэтому вынужден был отойти.

Кроме того, россияне проводят штурмовые действия в районе Нового Комара, юго-восточнее Песчаного, в городской застройке Часового Яра. Также оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение, при поддержке бронетехники и атаковал укрепления украинских бойцов в районе юго-восточных окраин Константинопольского.

08:23, 17 декабря

В результате обстрела Купянска погиб один гражданский.

08:12, 17 декабря

В Москве взорвали генерала Кириллова –начальника войск радиационной и химической защиты

В Москве взорвали генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, в результате взрыва на Рязанском проспекте, унесшего жизни двух человек.

Кириллов был подозреваемый в военных преступлениях, в частности в применении химического оружия против Сил обороны Украины, что привело к многочисленным случаям химических отравлений среди украинских военных.

08:11, 17 декабря

Обновленная статистика потерь врага

За последние сутки было ликвидировано 1600 оккупантов.

В целом российская армия уже уменьшилась более чем на 765 тысяч бойцов.

С 24 февраля 2022 года по 17 декабря 2024 года российская армия потеряла:

  • личного состава – около 765110 (+1600) человек,
  • танков – 9567 (+4),
  • боевых бронированных машин – 19751 (+15),
  • артиллерийских систем – 21159 (+8),
  • РСЗО – 1256 (+0),
  • средств ПВО – 1025 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 20406 (+34),
  • крылатых ракет – 2943 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 31550 (+70),
  • специальной техники – 3650 (+0).
08:10, 17 декабря

В Москве посреди улицы прогремел взрыв

В Москве 17 декабря два человека погибли после взрыва на Рязанском проспекте. Предполагают, что среди жертв может быть генерал-лейтенант.

Местные жители утверждают, что сначала они услышали звук детонации, а потом увидели машину и тела мужчин.

08:09, 17 декабря

Россияне оккупировали Анновку, продвинулись на Курщине и в Курахово

Российские захватчики не оставляют попыток захватить все больше украинских территорий. Агрессор оккупировал Анновку Покровского района. Кроме того, продвинулся в Курахово и еще возле нескольких населенных пунктов.