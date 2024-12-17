Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в етері 24 Каналу зазначив, що в разі, коли Росія дасть такі гарантії, в російському суспільстві це викликає обурення. Адже вже декілька років поспіль по телебаченню країни-агресорки просувається риторика, що Росія буцімто давно воює не лише з Україною, а з країнами Заходу.

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Що означатиме для Росії згода на миротворчу місію

Ус нагадав про візит чинного лідера США Байдена до Києва. Тоді американська сторона повідомила Росії про приїзд свого президента, аби Кремль мав на увазі це і не створював провокацій та не завдавав ударів по українській столиці. Тоді в російському суспільстві та серед пропагандистів виникли запитання щодо цього.

"Адже Росія заявляла, що воює з Заходом і коли президент провідної країни Заходу приїхав у Київ, Росія нічого не зробила, тому що отримала попередження. Росіяни замислювалися над тим, а може Росія мала б щось зробити, бо виникає дисонанс з тим, що говориться по російському телебаченню", – пояснив Ус.

Тому для Росії погодитись на розміщення європейських миротворців по лінії бойового зіткнення, на думку головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень, означатиме заперечити те, чим вона роками "годувала" своє населення.

Що може спровокувати в Росії революцію

Російська економіка значною мірою переводиться на військові рейки, тому, зі слів Уса, існувати без ведення бойових дій, їй буде дуже важко.

Він зазначив, що російські опозиційні економісти наголошують, що зараз російські військові отримують чималі виплати, перебуваючи на фронті. Якщо бойові дії припиняться, це означатиме, що всі ці вояки, які мають в руках зброю, повернуться додому в Росію, де їх очікуватиме зарплата в 10 разів менша.

Це створить революційну ситуацію, яка вже була в Росії у 1917 році, коли багато солдатів повернулись з фронту, не розуміючи, що вони там робили і як жити далі, тому вони допомогли більшовиками скинути тимчасовий уряд,

– нагадав Ус.

Ус не виключає, що в Росії ця ситуація може повторитись. З його слів, Кремль боїться, що всі ці люди, які зараз воюють проти України, в один момент повернуться і тоді може статися дестабілізація, яка навряд чи залишить Росії шанси на подальше існування на світовій мапі у тому вигляді, в якому вона є зараз.