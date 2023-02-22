Про це розповіла ведуча 24 Каналу Анастасія Норіцина у програмі "Обережно! Зомбоящик". Візит Джо Байдена до Києва 20 лютого шокував російських пропагандистів.
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Рупори Кремля на одному з російських федеральних каналів обговорювали, як же так сталося, що президент США приїхав до України. Скабєєву дуже зачепило те, що поки президент Володимир Зеленський приймав в Україні гостя такого високого рівня, Росія нічого не могла зробити.
"Американці, ймовірно, думають, що ми не плануємо нікому ні на що відповідати, коли свого Байдена відправляють в Україну", – взялася погрожувати пропагандистка.
На росТБ обговорювали, чи можна було "угрохати" Байдена у Києві
Один з гостей пропагандистського ток-шоу сказав, що Росія дала гарантії безпеки президенту США на час його візиту до України. Така версія зовсім не сподобалася поплічниці Путіна.
Тим часом її співрозмовник продовжив: "Звичайно, можна було "угрохати" Байдена, але це було б вже зовсім". Після цієї фрази російську пропагандистку понесло.
Тобто "угрохати" Байдена – це вже зовсім, а погрожувати Путіну – це нормально. Закривати "Північний потік" – також піде. Де тут логіка?
– обурювалася Скабєєва.
Псевдоексперт у студії відповів їй, що Байден, "попри свою деменцію", все-таки має певні "обмеження". А от людину, яка прийде на пост президента США замість нього, може взагалі нічого не стримувати у діях стосовно Росії.
Ведуча 24 Каналу наголосила, що вся ця розмова відбувалася на одному з головних політичних шоу Росії.
"Вони у прямому сенсі обговорюють, "угрохати" Байдена чи ні", – зазначила Норіцина.
Випуск програми "Обережно! Зомбоящик": дивіться повне відео
Скабєєва визнала поразки Росії у війні
Скабєєву не влаштували аргументи гостя щодо того, що президента США не можна вбивати.
"За вашою логікою, не треба вступати у конфлікти, бо той, хто прийде на зміну Байдену, буде ще гіршим. Тоді взагалі навіщо ми починали? Цей громадянин обіцяє знищити Росію", – не вгамовувалася пропагандистка.
Псевдоексперт дорікнув Скабєєвій за максималізм. Мовляв, зараз вона хоче "угрохати" Байдена. А ще у Росії є любителі "завдати ядерного удару по Вашингтону чи стерти з обличчя Землі Париж". Це викликало таку хвилю люті пропагандистки, що вона навіть почала говорити правду про поразки російської армії.
"Спецоперація" Росії в Україні триває вже рік і далека від досягнення цілей. Велетенська кількість загиблих. А США і весь так званий колективний Захід поводиться так, нібито ми не здатні на якийсь удар у відповідь,
– заявила Скабєєва.
"Росія демонструє миролюбність"
Далі вона, ймовірно, згадала методички й почала цитувати свого кремлівського начальника. Втім, фраза пропагандистки прозвучала як докір Кремлю за бездіяльність.
"Ми лише продовжуємо демонструвати миролюбність, перебуваємо у білих рукавичках. І, якщо нагадати фразу президента Росії про те, що ми ще не починали, на цю хвилину ще й не почали", – сказала Скабєєва.
Анастасія Норіцина прокоментувала цинічні заяви російської пропагандистки.
Як у тебе взагалі язик повертається говорити про миролюбство? А про те, навіщо ви взагалі починали, варто було думати раніше. Але тішить те, що ви про це запитуєте,
– зазначила ведуча 24 Каналу.
Візит Джо Байдена до Києва: коротко
- Президент США Джо Байден відвідав Київ 20 лютого. У Росії одразу ж заявили, що нібито саме вони давали "гарантії" щодо візиту.
- Радник Байдена з питань національної безпеки США Джейк Салліван підтвердив, що Росія була попереджена про візит президента США до Києва. Однак окупанти не давали жодних гарантій безпеки.
- Джейк Салліван також наголосив, що візит Байдена до Києва був безпрецедентним. Це перший в історії випадок, коли президент США відвідав столицю країни, яка перебуває у стані війни і де військові Штатів не контролюють критичну інфраструктуру.