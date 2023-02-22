Про це розповіла ведуча 24 Каналу Анастасія Норіцина у програмі "Обережно! Зомбоящик". Візит Джо Байдена до Києва 20 лютого шокував російських пропагандистів.

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Рупори Кремля на одному з російських федеральних каналів обговорювали, як же так сталося, що президент США приїхав до України. Скабєєву дуже зачепило те, що поки президент Володимир Зеленський приймав в Україні гостя такого високого рівня, Росія нічого не могла зробити.

"Американці, ймовірно, думають, що ми не плануємо нікому ні на що відповідати, коли свого Байдена відправляють в Україну", – взялася погрожувати пропагандистка.

На росТБ обговорювали, чи можна було "угрохати" Байдена у Києві

Один з гостей пропагандистського ток-шоу сказав, що Росія дала гарантії безпеки президенту США на час його візиту до України. Така версія зовсім не сподобалася поплічниці Путіна.

Тим часом її співрозмовник продовжив: "Звичайно, можна було "угрохати" Байдена, але це було б вже зовсім". Після цієї фрази російську пропагандистку понесло.

Тобто "угрохати" Байдена – це вже зовсім, а погрожувати Путіну – це нормально. Закривати "Північний потік" – також піде. Де тут логіка?

– обурювалася Скабєєва.

Псевдоексперт у студії відповів їй, що Байден, "попри свою деменцію", все-таки має певні "обмеження". А от людину, яка прийде на пост президента США замість нього, може взагалі нічого не стримувати у діях стосовно Росії.

Ведуча 24 Каналу наголосила, що вся ця розмова відбувалася на одному з головних політичних шоу Росії.

"Вони у прямому сенсі обговорюють, "угрохати" Байдена чи ні", – зазначила Норіцина.

Випуск програми "Обережно! Зомбоящик": дивіться повне відео

Скабєєва визнала поразки Росії у війні

Скабєєву не влаштували аргументи гостя щодо того, що президента США не можна вбивати.

"За вашою логікою, не треба вступати у конфлікти, бо той, хто прийде на зміну Байдену, буде ще гіршим. Тоді взагалі навіщо ми починали? Цей громадянин обіцяє знищити Росію", – не вгамовувалася пропагандистка.

Псевдоексперт дорікнув Скабєєвій за максималізм. Мовляв, зараз вона хоче "угрохати" Байдена. А ще у Росії є любителі "завдати ядерного удару по Вашингтону чи стерти з обличчя Землі Париж". Це викликало таку хвилю люті пропагандистки, що вона навіть почала говорити правду про поразки російської армії.

"Спецоперація" Росії в Україні триває вже рік і далека від досягнення цілей. Велетенська кількість загиблих. А США і весь так званий колективний Захід поводиться так, нібито ми не здатні на якийсь удар у відповідь,

– заявила Скабєєва.

"Росія демонструє миролюбність"

Далі вона, ймовірно, згадала методички й почала цитувати свого кремлівського начальника. Втім, фраза пропагандистки прозвучала як докір Кремлю за бездіяльність.

"Ми лише продовжуємо демонструвати миролюбність, перебуваємо у білих рукавичках. І, якщо нагадати фразу президента Росії про те, що ми ще не починали, на цю хвилину ще й не почали", – сказала Скабєєва.

Анастасія Норіцина прокоментувала цинічні заяви російської пропагандистки.

Як у тебе взагалі язик повертається говорити про миролюбство? А про те, навіщо ви взагалі починали, варто було думати раніше. Але тішить те, що ви про це запитуєте,

– зазначила ведуча 24 Каналу.

Візит Джо Байдена до Києва: коротко