Радник Байдена з питань національної безпеки США Джейк Салліван підтвердив, що Росія була попереджена про візит президента США до Києва. Однак, окупанти не давали жодних гарантій безпеки.

До теми "Угрохати" це занадто, – у Росії заявили, що саме вони дали гарантії Байдену для візиту в Київ

Жодних гарантій окупанти не надавали

За словами Саллівана, аби російську сторону не здивувало посилення заходів безпеки, були надані подробиці графіку президента США.

Вони тільки підтвердили отримання повідомлення. Не було обміну. Це було просто повідомлення і підтвердження отримання, жодних гарантій,

– підкреслив радник Байдена.

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Що цьому передувало