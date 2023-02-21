Радник Байдена з питань національної безпеки США Джейк Салліван підтвердив, що Росія була попереджена про візит президента США до Києва. Однак, окупанти не давали жодних гарантій безпеки.
До теми "Угрохати" це занадто, – у Росії заявили, що саме вони дали гарантії Байдену для візиту в Київ
Жодних гарантій окупанти не надавали
За словами Саллівана, аби російську сторону не здивувало посилення заходів безпеки, були надані подробиці графіку президента США.
Вони тільки підтвердили отримання повідомлення. Не було обміну. Це було просто повідомлення і підтвердження отримання, жодних гарантій,
– підкреслив радник Байдена.
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Що цьому передувало
- На тлі візиту Байдена до України в російських пропагандистів почалася неабияка істерика. На шоу рупорки Кремля – Скабєєвої вони абсурдно проголосили, що неанонсована зустріч президентів США та України нібито відбулася лише тому, що Росія особисто дала американському лідеру гарантії безпеки.
- Цікаво, що таку заяву вони зробили після того, як прямісінько під час візиту Байдена до Києва по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Усе через зліт російської авіації, яка могла нести "Кинжали".
- Радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, що окупантів справді повідомили про візит президента США. Росіян попередили, що будь-які спроби втрутитися закінчаться погано.