Джо Байден прибув до Києва з неанонсованим візитом, який присвячений річниці повномасштабного вторгнення Росії. 24 Канал зібрав усе найважливіше про історичний візит Байдена в Київ.

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12:26 Байден оголосив про виділення пів мільярда доларів додаткової допомоги Україні. Зеленський сказав, що вони з Байденом говорили про "далекобійну зброю і зброю, яка все ще може бути поставлена в Україну, навіть якщо вона не постачалася раніше".

12:22 Байден під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги від США та додаткові санкції проти Росії за агресію. Байден анонсував поставку критично необхідного озброєння, включно з артилерійськими боєприпасами, системами для ураження бронетехніки та радіолокаційними системами.

12:14 Глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що візит Байдена в Україну – стратегічний. За його словами, у Києві вирішуються чимало питань і будуть пришвидшені ті, які підвисли.

12:13 У Росії почалася істерика через історичний візит Байдена в Україну. Росіяни закликають бомбити Київ.

12:04 Володимир Зеленський офіційно привітав Байдена з візитом в Україну. Байден зустрівся із Зеленським, а також першою леді Оленою Зеленською в президентському палаці в Києві. "Джо Байден, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців", – написав Зеленський.

11:40 На території України оголосили масштабну повітряну тривогу, коли Байден приїхав до Києва. Повітряна тривога застала Байдена та Зеленського біля Стіни пам'яті загиблих за Україну.

11:39 Журналіст Bild Юліан Рьопке повідомив про візит Байдена у Київ, але наголосив, що це тільки його припущення. Також про поїздку лідера США до України написав Марк Фейгін.