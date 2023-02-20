Американський лідер оголосив про виділення нового пакету допомоги під час візиту до Києва у понеділок, 20 лютого, пише 24 Канал.
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Україна отримає новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів, який буде оголошено вже завтра,
– сказав Байден у Києві.
Допомога включатиме більше військового обладнання, в тому числі артилерійські боєприпаси, більше "Джавелінів" та гаубиць.
Чи отримає Україна зброю великої дальності
Reuters пише, що Зеленський з Байденом говорили про зброю великої дальності та зброю, яку можуть надати Україні, хоча раніше її не постачали.
У своєму виступі Байден говорив про стійкість українського опору, який триває вже рік.
Рік потому Київ стоїть. І Україна стоїть. Демократія стоїть,
– сказав президент США.
У твітері американський лідер зазначив, що знаходиться в Києві, щоб "підтвердити непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України".