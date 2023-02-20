Зі слів Кулеба, можна припустити, що офіційний візит Байдена до Києва закінчився. Міністр відзначив "максимально довірливу й душевну" атмосферу зустрічі.

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Візит Байдена є перемогою українського народу, – Кулеба

"Цей візит є перемогою українського народу і президента Зеленського. Він здійснений всупереч всьому заради перемоги України і всього вільного світу. Чіткий сигнал на болота – вас ніхто не боїться!", – написав Кулеба.

Кулеба повідомив, що у наступні дні знову вирушає у закордонні поїздки – до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка.

21 лютого у Брюсселі відбудеться перша тристороння зустріч Україна-ЄС-НАТО для координації зусиль щодо зброї, тренувань, збільшення обсягів роботи оборонної промисловості.

У Гаазі, за словами Кулеби, теж плануються переговори щодо зброї, відповідальності, членства України в ЄС та участь в заходах до річниці початку великої війни. Поїздка до Нью-Йорка пов'язана з Генасамблеєю та Радою безпеки ООН.

"Це буде про коаліцію на підтримку України, Формулу миру Зеленського, а також інші важливі рішення", – зазначив Кулеба.

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