По словам Кулеба, можно предположить, что официальный визит Байдена в Киев закончился. Министр отметил "максимально доверительную и душевную" атмосферу встречи.

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Визит Байдена – победа украинского народа, – Кулеба.

"Этот визит - победа украинского народа и президента Зеленского. Он осуществлен вопреки всему ради победы Украины и всего свободного мира. Четкий сигнал на болота – вас никто не боится!", – написал Кулеба.

Кулеба сообщил, что в последующие дни снова отправляется в заграничные поездки – в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк.

21 февраля в Брюсселе состоится первая трехсторонняя встреча Украина-ЕС-НАТО для координации усилий по оружию, тренировкам, увеличению объемов работы оборонной промышленности.

В Гааге, по словам Кулебы, тоже планируются переговоры по оружию, ответственности, членству Украины в ЕС и участие в мероприятиях к годовщине начала большой войны. Поездка в Нью-Йорк связана с Генассамблеей и Советом безопасности ООН.

"Это будет о коалиции в поддержку Украины, Формуле мира Зеленского, а также других важных решениях", – отметил Кулеба.

Визит Байдена в Киев: главное