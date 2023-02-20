В ходе общения с журналистами Зеленский выразил надежду, что "2023 год станет годом победы". Президент высоко оценил "общее видение", которое разделяют США и Украина.
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Зеленский и Байден говорили о дальнобойном оружии
Президент заверил, что продолжит делать все возможное, чтобы демократический мир "победил в этом историческом сражении". Зеленский отметил, что у Украины очень тяжелый период, но она достигнет "исторических достижений" с помощью США и остального мира.
Сегодняшние переговоры были очень плодотворными, очень важными и очень решающими,
– сказал Зеленский и добавил, что результаты "наверное" повлияют на поле боя.
По его словам, предметом обсуждения было оружие дальнего действия, а также дополнительное вооружение, которое еще не было поставлено.
"Восстановление и восстановление справедливости также важны... Агрессор должен взять на себя ответственность за агрессию и возместить ущерб", – заявил президент, прежде чем поблагодарить США за поддержку в обеспечении того, чтобы это произошло.
Что известно о визите Байдена в Киев
- Джо Байден 20 февраля совершил неанонсированный визит в Киев. Это первый визит президента США в Украину с 2008 года. Причем сам Байден ранее неоднократно посещал Украину в статусе вице-президента США во время каденции Барака Обамы.
- Байден и Зеленский во время встречи прогулялись по Киеву и президентов застала воздушная тревога. В Киеве лидер США сообщил о новом пакете военной помощи на 500 миллионов долларов. Он анонсировал передачу Украине от пратнеров 700 танков и тысячи бронемашин.
- Кроме того, президент США сообщил, что вскоре будут расширены санкции против России. Байден заявил, что через год после вторжения в Украину "захватническая война Путина следует к поражению".
- Глава ОП Андрей Ермак, комментируя визит Байдена, сообщил, что в Киеве решаются многие вопросы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что президенты США и Украины оба довольны визитом, и его можно называть победой и четким сигналом для Кремля.