В ходе общения с журналистами Зеленский выразил надежду, что "2023 год станет годом победы". Президент высоко оценил "общее видение", которое разделяют США и Украина.

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Зеленский и Байден говорили о дальнобойном оружии

Президент заверил, что продолжит делать все возможное, чтобы демократический мир "победил в этом историческом сражении". Зеленский отметил, что у Украины очень тяжелый период, но она достигнет "исторических достижений" с помощью США и остального мира.

Сегодняшние переговоры были очень плодотворными, очень важными и очень решающими,

– сказал Зеленский и добавил, что результаты "наверное" повлияют на поле боя.

По его словам, предметом обсуждения было оружие дальнего действия, а также дополнительное вооружение, которое еще не было поставлено.

"Восстановление и восстановление справедливости также важны... Агрессор должен взять на себя ответственность за агрессию и возместить ущерб", – заявил президент, прежде чем поблагодарить США за поддержку в обеспечении того, чтобы это произошло.

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