Джо Байден заявил, что новые санкции против государства-агрессора объявят уже на этой неделе. Заметим, что также президент США сообщил о пакете военной помощи для Украины.

Обратите внимание Байден приехал в Киев

На этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, пытающихся уклониться от военной машины России или заполнить ее,

– подчеркнул Джозеф Байден.

Также американский лидер отметил, что за последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину. В частности, оказывая беспрецедентную военную, экономическую и гуманитарную поддержку. Байден подчеркнул, что эта поддержка будет продолжаться и дальше.

Коротко о визите Джо Байдена в Украину

Президент США Джо Байден прибыл в Киев 20 февраля. Американский лидер приехал в Украину перед годовщиной полномасштабного вторжения России.

Байден встретился с Владимиром Зеленским. В сети показали, как два лидера прошлись по Михайловской площади.

Позже президент США объявил о выделении полумиллиарда долларов дополнительной помощи Украине. Зеленский сказал, что они с Байденом говорили о "дальнобойном оружии и оружии, которое все еще может быть поставлено в Украину, даже если оно не поставлялось раньше".

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