В сети уже появились кадры, как Джо Байден и Владимир Зеленский ходят по Киеву, пишет 24 Канал. Лидеры государств прогулялись по Михайловской площади.

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Президент США впервые в Украине с 2008 года

В последний раз президент США посещал Украину еще в 2008 году – это был Джордж Буш-младший.

Сначала о визите Байдена в Киев в твиттере написал журналист Bild Юлиан Репке. Однако впоследствии он подчеркнул, что это только его предположение, а не свершившийся факт.

Также о поездке лидера США в Украину писал российский оппозиционер Марк Фейгин. В конце концов, Байден таки приехал в Киев.

Приезд Байдена совпал с масштабной воздушной тревогой в Украине, объявленной около 11:40. Воздушная тревога связана с истребителями МиГ-31К, взлетевшими на территории России и Беларуси. Эти самолеты способны нести гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал".

Приветствую в Киеве, – Зеленский

Воздушная тревога застала Зеленского и Байдена на улице, когда президенты были у Стены памяти погибших за Украину. Визит Байдена в Киев официально подтвердил и Зеленский.

Джо Байден, поздравляю в Киеве! Ваш визит – это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев,

– написал глава государства в соцсетях.

Байден ранее бывал в Украине, но не в статусе президента США. Байден посещал Украину по каденции Барака Обамы. Он посещал Украину в статусе вице-президента.