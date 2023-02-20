До конца не было известно, прибудет ли Байден в Украину, однако это все же произошло. В то же время, 24 Канал со ссылкой на средства массовой информации сообщает о том, что американский лидер прибыл в столицу нашего государства и затем начала звучать воздушная тревога.
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Байден в Киеве, раздается тревога
Собственно, заметили американского лидера возле стены памяти Михайловского собора. Под звуки воздушной тревоги он с украинским президентом Владимиром Зеленским почтил память погибших защитников нашего государства.
Байден и Зеленский в Киеве: смотрите видео с телеграм-каналов
Зеленский приветствовал американского лидера в столице
Около 12:00 в своих социальных сетях глава нашего государства приветствовал Байдена в Украине. Кроме того, он опубликовал совместное фото с американским президентом.
Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев,
– написал Зеленский.
Также к этой теме вспомним, что накануне заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник говорил о том, что в Киев может приехать кто-то из главных западных партнеров Украины. Вероятно, тогда и никто не мог подумать, что это будет президент Соединенных Штатов Америки.
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Кроме того, телеграм-каналы столицы информировали о том, что значительная часть дорог в городе – перекрыта. В частности, речь идет об улицах Вадима Гетьмана, Леси Украинки и проспекте Победы.