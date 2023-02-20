Россияне угрожают запусками "Кинжалов" и требуют реакции от военного руководства. Более того, некоторые пользователи призвали "ударить ядеркой". Так уж им не понравился визит американского лидера в Украину.
Смотрите также Байден в Киеве: в сети шутят, что бы мог посетить президент США
"Бомбите Киев, россияне, пожалуйста", "Слон" (очевидно, о Байдене), "Идеальней момента для ядерки нет", – и другие циничные комментарии пишут россияне сегодня.
Однако очевидно другое – россияне в панике и не могут постичь масштабы поддержки Украины.
Россияне призывают бомбить Киев во время визита Байдена / Скриншоты соцсети
Больше истерии россиян в карусели:
Байден прибыл с визитом в Киев: главное
- Президент США Джо Байден приехал в Киев в канун годовщины полномасштабного вторжения. Его визит уже подтвердил Владимир Зеленский.
- Байден объявит об очередном пакете военной помощи для Украины, в который войдут артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и системы воздушного наблюдения.
- Также на этой неделе США объявят дополнительные антироссийские санкции, сообщили в Белом доме.