Так, Зеленский поприветствовал Байдена в столице Украины. Также он показал фото с американским лидером.

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Официально – Байден приехал в Киев

Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев,

– заявил Зеленский.



Байден и Зеленский в Киеве / фото Владимира Зеленского

Байден обратился к украинцам

На сайте Белого дома уже опубликовано новое обращение Джо Байдена. Президент США заявил, что пока мир готовится отметить годовщину жестокого вторжения России в Украину, он находится в Киеве, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским.

Таким образом, американский лидер подтвердил "непоколебимую преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины".

"Когда Путин начал вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Но он глубоко ошибался. Сегодня в Киеве я встречаюсь с президентом Зеленским и его командой для расширенной дискуссии относительно нашей поддержки Украины", – сказал Байден.

Кроме того, американский президент объявил о новой поставке критически важного оборудования Украине. В пакет помощи войдут: артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы оградить наш народ от воздушных бомбардировок.

Также на этой неделе США объявят о дополнительных санкциях против элит и компаний России.

Президент США впервые в Украине с 2008 года

В последний раз президент США посещал Украину еще в 2008 году – это был Джордж Буш-младший.

Сначала о визите Байдена в Киев в твиттере написал журналист Bild Юлиан Репке. Также о поездке лидера США в Украину писал российский оппозиционер Марк Фейгин. В конце концов, Байден приехал в Киев.

Приезд Байдена совпал с масштабной воздушной тревогой в Украине, объявленной около 11:40. Воздушная тревога связана с истребителями МиГ-31К, взлетевшими на территории России и Беларуси.