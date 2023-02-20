Журналисты уже подтвердили, что президент США Джо Байден 20 февраля приехал в Киев. Американский лидер посетил Украину перед годовщиной полномасштабного вторжения России.
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Что бы мог посетить Байден в Украине
Украинцы заполонили сеть шутливыми картинками, на которых изображен президент США Джо Байден. Люди шутят, что американский лидер якобы посетил в Украине магазин АТБ, кофейню Aroma Kava и другие заведения.
Сеть заполонили мемы с Байденом / местные телеграм-каналы
На самом деле Байден приехал в Харьков! Ему показывают разрушения на Северной Салтовке,
– шутят украинцы.
"Байден в Харькове" / мем из местных телеграм-каналов
"Байден на железнодорожном вокзале в Харькове общается с молодежью о новых поставках истребителей F-16", – пишут люди.
"Байден на железнодорожном вокзале в Харькове" / мем из местных телеграм-каналов
Кроме того, о визите президента США также сообщил Марк Фейгин.
Байден прибыл в Киев,
– написал он.
На это уже отреагировали в сети:
- "Гончаренко в Одессе"
- "Арестович в Киеве, – Фейгин"
- "Байден переносит свою ставку под Винницу"
- "Потерял фото, где Байден выступает в Раде. Бросьте, плиз"
"Первое фото из кабинета Путина" / местные телеграм-каналы
Кстати, после того, как в сети появилась информация о возможном визите Байдена, по всей Украине раздалась воздушная тревога.
Джо Байден, пройдите в ближайшее укрытие,
– шутят украинцы.