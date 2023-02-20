Журналісти вже підтвердили, що президент США Джо Байден 20 лютого приїхав до Києва. Американський лідер відвідав Україну перед річницею повномасштабного вторгнення Росії.
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Куди б міг завітати Байден в Україні
Українці заполонили мережу жартівливими картинками, на яких зображений президент США Джо Байден. Люди шуткують, що американський лідер нібито відвідав в Україні магазин АТБ, кав’ярню Aroma Kava та інші заклади.
Мережу заполонили меми з Байденом / місцеві телеграм-канали
Насправді Байден приїхав до Харкова! Йому показують руйнування на Північній Салтівці,
– жартують українці.
"Байден у Харкові" / мем з місцевих телеграм-каналів
"Байден на залізничному вокзалі в Харкові спілкується з молоддю про нові поставки винищувачів F-16", – пишуть люди.
"Байден на залізничному вокзалі в Харкові" / мем з місцевих телеграм-каналів
Окрім цього, про візит президента США також повідомив Марк Фейгін.
Байден прибув до Києва,
– написав він.
На це вже також відреагували у мережі:
- "Гончаренко в Одесі"
- "Арестович у Києві, – Фейгін"
- "Байден переносить свою ставку під Вінницю"
- "Загубив фото, де Байден виступає в Раді. Киньте, пліз"
"Перше фото з кабінету Путіна" / місцеві телеграм-канали
До речі, після того, як у мережі з’явилася інформація про можливий візит Байдена, по всій Україні почала лунати повітряна тривога.
Джо Байден, пройдіть в найближче укриття,
– жартують українці.