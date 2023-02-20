Важливий візит відбудеться напередодні перших роковин російської агресії проти України. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
До теми Байдена намагалися таємно переправити в Україну до роковин повномасштабної війни, – Politico
Що відомо про сюрприз для українців
20 лютого у Києві перекрили низку вулиць, зокрема, біля залізничного вокзалу та посольства США. Хто саме приїде до столиці України – поки невідомо.
Давайте ми поки збережімо цю інтригу і не будемо забігати наперед. Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується, що все вдасться. Адже для нас важливо, що напередодні перших роковин агресії, великомасштабної агресії, ми відчуємо і побачимо не лише підтримку на словах, не лише солідарність, але і ще більшу допомогу і так само присутність наших важливих, головних партнерів у Києві,
– заявив Мельник.
Зауважимо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба скасував анонсовану зустріч з європейськими колегами у Брюсселі. Кулеба не поїхав на зустріч на тлі чуток, що в Київ мають приїхати "топгості" до 24 лютого.
Що нині відбувається у Києві
- До Києва 20 лютого прибула ізраїльська парламентська делегація на чолі з головою Комітету оборони і міжнародної політики кнесету Юлієм Едельштейном, повідомив надзвичайний і повноважний Посол Ізраїлю в Києві.
- Зранку 20 лютого був величезний затор у місцевості Святошин та на Нивках.
- Також повідомляли, що перекрито підземний перехід на Вокзальній – тому треба йти пішки через вокзал.
- Від посольства США до станції метро Берестейська заборонили паркування – повсюди стоять червоно-білі конуси, багато поліції, є представники ЗМІ.