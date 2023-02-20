Кожного року 20 лютого Україна та світ вшановують пам'ять загиблих людей під час Майдану 2014-ого року. Зокрема, стало відомо, що у Київ прибула іноземна делегація з нагоди роковин цих подій, тому й довелось перекрити частину доріг. Про це інформує 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали, адже станом на 09:00 офіційних повідомлень від влади щодо цього не було.

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Довжелезні затори в Києві та пусті деякі вулиці

Як зазначають місцеві ЗМІ, ситуація в столиці станом на ранок була такою:

величезний затор у місцевості Святошин та на Нивках;

рух швидкісного трамвая було обмежено;

проспект Берестейський – закритий, трамваї 14 і 15 перестали курсувати;

на вулиці Василенка – затор;

на міст Повітрофлотський не пускають транспорт;

вулиці Вадима Гетьмана, Лесі Українки, проспект Перемоги – перекрито;

також перекрито підземний перехід на Вокзальній – тому треба йти пішки через вокзал;

від посольства США до міста Берестейська заборонили паркування – повсюди стоять червоно-білі конус, багато поліції, є представники ЗМІ.

Перекриті дороги в Києві 20 лютого: дивіться світлини зі соцмереж

Згодом стало відомо, що Шулявський міст – відкрито для пішоходів. Окрім того, мережею почали поширюватись відео, на яких видно перекриті вулиці.

Певні вулиці в столиці перекрили: дивіться відеонарізку 24 Каналу

9 роковини від розстрілу людей на Майдані

До цієї теми згадаємо, що саме період від 18 до 20 лютого 2014 року є одним з найтрагічніших в історії нашої держави. Саме у ці дні відбулись найбільші сутички мітингувальників з озброєними силовиками "Беркута". Внаслідок них загинуло близько 100 людей, який потім найменували Небесною Сотнею.

Після цього Росія розв'язала війну, що триває дотепер. Власне, скандальний президент Віктор Янукович втік у Росію, а путінські війська зайшли в Крим та окупували його. Згодом розпочалась війна на Донбасі, яка 24 лютого 2022 року стала широкомасштабною.