О 15:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі відбулась панахида за загиблими учасниками Революції Гідності, після якої люди вшанували їхню пам'ять традиційною ходою. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

Дивіться також Сильні фільми про Революцію гідності, від яких щемко на серці

Українці вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні

Учасники ходи пройшлись Михайлівською площею, вулицею Трьохсвятительською, Європейською площею й дійшли до алеї Героїв Небесної Сотні. Там люди поклали квіти та запалили лампадки.

Участь у заході взяли представники родин Героїв Небесної Сотні, Національного музею Революції Гідності, Асоціації медиків Революції Гідності, а також самі учасники Революції Гідності.

В лютому 2014 року, в центрі столиці російські спецпризначенці та беркутівці влаштували сафарі по мирних громадянах України, і саме на Майдані Росія розпочала війну проти всього Українського народу. Герої Небесної Сотні та учасники Революції стали на захист нашої держави проти країни агресора та продажної української влади, і саме ці люди стали першими Захисниками України в новітній новітньої України,

– наголосила у фейсбуці ГО "Родини Небесної Сотні".

Пам'ятаємо! 18 лютого тисячі активістів та учасники Самооборони Майдану прийшли до будівлі Верховної Ради, вимагаючи від парламентарів розглянути законопроєкт щодо зміни Конституції. Проте силовики, прибічники Антимайдану й тітушки застосували проти майданівців силу, перетворивши акцію на криваве місиво. Того дня загинули та отримали смертельні поранення найбільше учасників Революції Гідності – Героїв Небесної Сотні.

Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні у Києві: фото Валентини Поліщук, 24 Канал