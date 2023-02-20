Кулеба не поїхав на анонсовану зустріч з європейськими міністрами закордонних справ, яка мала відбутися перед засіданням Ради ЄС. Глава МЗС України 20 лютого повідомив, що не може особисто бути присутнім на засіданні Ради ЄС на рівні глав МЗС.

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Кулеба не поїхав на засіданні Ради ЄС на рівні глав МЗС

"Я вдячний Естонії за пропозицію щодо спільних прямих закупівель зброї та боєприпасів, які можуть початися з надання країнами ЄС 1 мільйона 155-мм снарядів. Попри те, що не можу сьогодні бути особисто присутнім на засіданні Ради ЄС на рівні глав МЗС, ми рішуче підтримуємо ініціативу та закликаємо втілити її в життя", – повідомив Кулеба у твітері.

Водночас український міністр не повідомив, чому скасував візит у Брюссель.

У Київ можуть приїхати топгості

Інформація про зміну планів Кулеби збіглася з масштабним обмеженням руху в Києві. Затори в столиці спричинили чутки про можливий візит до Києва когось із західних топпосадовців, адже в Києві був помічений кортеж.

Відомо, що до Києва 20 лютого прибула ізраїльська парламентська делегація на чолі з головою Комітету оборони і міжнародної політики кнесету Юлієм Едельштейном. Про це повідомив надзвичайний і повноважний Посол Ізраїлю в Києві.



Ізраїльська делегація на вокзалі в Києві / Фото із соцмереж Михайла Бродського

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону повідомив, що візит делегації кнесету до України через кілька днів після глави МЗС Ізраїлю Елі Коена свідчить про те, що в ізраїльському політикумі "почули американських колег, які не задоволені рівнем співпраці Ізраїлю з Україною".

До 24 лютого у Польщу має приїхати президент США Джо Байден та виступити з потужною промовою з нагоди річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Видання Politico опублікувало інформацію, що американський лідер здійснить офіційний візит до Європи упродовж 20 – 22 лютого. Зазначається, що помічники Байдена досліджували спроби таємно переправити його до України. Але поїздку було практично виключено.

МЗС анонсувало сюрприз

Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в ефірі телемарафону повідомив, що в Києві очікується візит когось із "головних" західних партнерів України. Кого саме чекають, у МЗС поки не кажуть.

"Давайте ми поки збережімо цю інтригу і не будемо забігати наперед. Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується, що все вдасться. Адже для нас важливо, що напередодні перших роковин агресії, великомасштабної агресії, ми відчуємо і побачмо не лише підтримку на словах, не лише солідарність, але і ще більшу допомогу і так само присутність наших важливих, головних партнерів у Києві", – сказав Мельник.

Він відмовився розповісти, кого саме чекають у столиці, попросивши "почекати, бо залишилося зовсім недовго".