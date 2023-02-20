Кулеба не поехал на анонсированную встречу с европейскими министрами иностранных дел, которая должна была состояться перед заседанием Совета ЕС. Глава МИД Украины 20 февраля сообщил, что не может лично присутствовать на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.

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Кулеба не поехал на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД

"Я благодарен Эстонии за предложение по совместным прямым закупкам оружия и боеприпасов, которые могут начаться с предоставления странами ЕС 1 миллиона 155-мм снарядов. Несмотря на то, что не могу сегодня присутствовать на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД, мы решительно поддерживаем инициативу и призываем претворить ее в жизнь", – сообщил Кулеба в твиттере.

В то же время, украинский министр не сообщил, почему отменил визит в Брюссель.

В Киев могут приехать топ-гости

Информация об изменении планов Кулебы совпала с масштабным ограничением движения в Киеве. Пробки в столице вызвали слухи о возможном визите в Киев кого-то из западных чиновников, ведь в Киеве был замечен кортеж.

Известно, что в Киев 20 февраля прибыла израильская парламентская делегация во главе с главой Комитета обороны и международной политики кнессета Юлием Эдельштейном. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Киеве.



Израильская делегация на вокзале в Киеве / Фото из соцсетей Михаила Бродского

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона сообщил, что визит делегации кнессета в Украину через несколько дней после главы МИД Израиля Эли Коэна свидетельствует о том, что в израильском политикуме "услышали американских коллег, недовольных уровнем сотрудничества Израиля с Украиной".

До 24 февраля в Польшу должен приехать президент США Джо Байден и выступить с мощной речью по случаю годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Издание Politico опубликовало информацию, что американский лидер совершит официальный визит в Европу в течение 20 – 22 февраля. Отмечается, что помощники Байдена исследовали попытки тайно переправить его в Украину. Но поездка была практически исключена.

МИД анонсировал сюрприз

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в эфире телемарафона сообщил, что в Киеве ожидается визит кого-либо из "главных" западных партнеров Украины. Кого именно ждут, в МИД пока не говорят.

"Давайте мы пока сохраним эту интригу и не будем забегать вперед. Я надеюсь, что тот сюрприз, который готовится, удастся. Ведь для нас важно, что накануне первой годовщины агрессии, крупномасштабной агрессии, мы ощутим и увидим не только поддержку на словах, не только солидарность, но и еще большую помощь и также присутствие наших важных, главных партнеров в Киеве", – сказал Мельник.

Он отказался рассказать, кого именно ждут в столице, попросив "подождать, потому что осталось совсем недолго".