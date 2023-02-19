В частности, они будут говорить о предоставлении истребителей Украине. Об этом президент Польши рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Дуда рассказал о предстоящем визите Байдена

Президент Польши рассказал, что будет разговаривать с Байденом в рамках его визита. Также состоится встреча части стран НАТО, так называемой Бухарестской девятки.

Вместе с президентом Байденом мы приглашаем лидеров европейских стран-членов НАТО присоединиться к нам здесь. Но сегодня я еще буду говорить на эту тему (предоставление Украине самолетов – 24 Канал) в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом,

– заметил Дуда.

По его словам, одной из тем разговора со Столтенбергом является вопрос:

как вообще планируется процесс усиления Украины в плане оборонной инфраструктуры НАТО,

какое вооружение предполагается передать Украине и в каком режиме,

есть ли сегодня какие-либо концепции НАТО по этому вопросу.

Также он прокомментировал новую обложку польского еженедельника Wprost. На ней изображен Байден, спускающийся с самолета якобы красной дорожкой, которая на самом деле является шкурой медведя.

"Это такая своеобразная обложка, ведь, как видим, вместо красной дорожки у трапа самолета лежит медвежья шкура. Все мы хорошо знаем, что символизирует медведь. Будем надеяться, что именно так и будет", – подытожил президент Польши.

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Что известно о приезде Байдена в Польшу

Посольство США в Варшаве сообщило, что 20 – 22 февраля президент Джо Байден посетит Польшу. Там американский лидер выступит с речью, в которой будет говорить о:

том, как США сплотили мир вокруг поддержки Украины;

готовности властей Соединенных Штатов продолжать эту поддержку столько, сколько потребуется.

На брифинге 17 февраля представитель администрации президента США по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что эта речь, вероятно, будет содержать послание Владимиру Путину.