Зокрема, вони говоритимуть про надання винищувачів Україні. Про це президент Польщі розповів в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Дуда розповів про майбутній візит Байдена

Президент Польщі розповів, що матиме розмову з Байденом у межах його візиту. Також відбудеться зустріч частини країн НАТО, так званої Бухарестської дев'ятки.

Разом з президентом Байденом ми запрошуємо лідерів європейських країн-членів НАТО приєднатися до нас тут. Але сьогодні я ще говоритиму на цю тему (надання Україні літаків – 24 Канал) в Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом,

– зауважив Дуда.

За його словами, однією з тем розмови зі Столтенбергом є питання:

як взагалі планується процес посилення України в плані оборонної інфраструктури НАТО,

яке озброєння передбачається передати Україні й в якому режимі,

чи є сьогодні якісь концепції з боку НАТО з цього питання.

Також він прокоментував нову обкладинку польського тижневика Wprost. На ній зображений Байден, який спускається з літака нібито червоною доріжкою, яка насправді є шкурою ведмедя.

"Це така своєрідна обкладинка, адже, як бачимо, замість червоної доріжки біля трапу літака лежить ведмежа шкура. Всі ми добре знаємо, що символізує ведмідь. Сподіватимемося, що саме так і буде", – підсумував президент Польщі.

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Що відомо про приїзд Байдена до Польщі

Посольство США у Варшаві повідомило, що 20 – 22 лютого президент Джо Байден відвідає Польщу. Там американський лідер виступить з промовою, у якій говоритиме про:

те, як США згуртували світ навколо підтримки України;

готовність влади Сполучених Штатів продовжувати цю підтримку стільки, скільки буде необхідно.

На брифінгу 17 лютого представник адміністрації президента США з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що ця промова, ймовірно, міститиме послання до Владіміра Путіна.