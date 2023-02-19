Про це розповіли в ГУР. Там зазначили, що в Росії розпочинають масштабні навчання стратегічних ядерних сил напередодні візиту Байдена до Європи.

Цікаво Байден не планує зустрічатися із Зеленським під час візиту до Польщі

Кремль може посилити ядерний шантаж, щоб зірвати візит Байдена

️У ГУР розповіли, що наразі підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску:

балістичних ракет морського та наземного базування,

крилатих ракет повітряного базування. ️

В межах підготовки до навчань вже провели перевірку системи централізованого бойового управління збройних сил Росії "Моноліт", зокрема:

перевірено канали бойового управління,

сили та засоби стратегічних ядерних сил (СЯС) переведено у вищі ступені бойової готовності,

до екіпажу ракетного підводного крейсера стратегічного призначення доведено бойове розпорядження на вихід у район пуску,

підтримується 24-годинна бойова готовність СЯС до застосування.

Також на авіабазі "Тамбов" розгорнули допоміжний пункт управління командування дальньої авіації. ️

Такі дії військово-політичного керівництва РФ, зокрема, є спробою завадити візиту Джо Байдена до Європи, який заплановано на 20 – 22 лютого, шляхом прямого ядерного шантажу та послабити міжнародну підтримку України,

– підсумували у ГУР.

Що відомо про приїзд Байдена до Польщі

Посольство США у Варшаві повідомило, що 20 – 22 лютого президент Джо Байден відвідає Польщу. Там американський лідер виступить з промовою, у якій підійматиме наступні теми:

як США згуртували світ навколо підтримки України;

готовність влади Сполучених Штатів продовжувати цю підтримку стільки, скільки буде необхідно.

На брифінгу 17 лютого представник адміністрації президента США з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що ця промова, ймовірно, міститиме послання до Владіміра Путіна.