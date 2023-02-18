Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

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Мета візиту Байдена до Польщі

Зазначають, що під час візиту Байден має намір подякувати президенту Польщі і польському народу за військову та гуманітарну допомогу, надану Україні впродовж минулого року, а також за прихисток для українських біженців.

Також Байден має зустрітися в Польщі з лідерами "Бухарестської дев'ятки".

За словами Кірбі, президент США і його польський колега Анджей Дуда зранку 21 лютого обговорять двостороннє співробітництво, спільні зусилля щодо підтримки Києва й зміцнення НАТО, а також важливу логістичну роль Польщі для постачання Україні західної допомоги.

Увечері того ж дня Байден виступить у Варшаві з промовою з нагоди роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, Кірбі зауважив, що американський президент ще раз наголосить, що США продовжуватимуть підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Ймовірність зустрічі Байдена із Зеленським

Однак, за словами Кірбі, зустріч американського президента із Володимиром Зеленським наразі не планується.

Що цьому передувало:

Президент США Джо Байден приїде з візитом до Польщі у понеділок, 20 лютого.

Польські ЗМІ повідомили, що український президент Володимир Зеленський, ймовірно, теж планує офіційний візит до Польщі.

Речник Зеленського Сергій Никифоров у коментарі 24 Каналу зазначив, що плани президента щодо поїздок ніколи не озвучують завчасно з міркувань безпеки

Важливо! Володимир Зеленський неодноразово запрошував Байдена в Україну. Тож, за словами президента, коли американський лідер матиме таку можливість, він залюбки приїде.