Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив польський громадський діяч, науковець Ришард Купідура. За його словами, під час візиту Байден може оголосити перелік військової допомоги Україні.

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Візит Байдена буде переломним

Купідура зазначив, що робочий візит глави США до польської столиці анонсують як переломний. Зокрема, 21 лютого Байден виступить з промовою у Королівському замку у Варшаві. Багато хто вже називає цей виступ історичним.

Задумуючись над тим, у чому має полягати історичність цієї промови, то, можливо, ця промова буде першим дуже солідним переходом від реактивної політики Заходу до більш активних дій,

– вважає він.

Купідура відзначив, що Байден буде проголошувати промову у день, коли Путін виступатиме перед федеральними зборами.

Польський громадський діяч зауважив, що під час промови від Байдена можуть пролунати заяви про збільшення військової допомоги.

"Якщо оточення Байдена наголошує на історичності цієї промови, то я думаю, що вона буде включати не лише перелік мілітарної допомоги, а будуть більш загальні заяви щодо перемоги", – сказав Купідура.

Він додав, що нещодавно глава Пентагону заявив, що Україна готова до весняного контрнаступу. Тому Капідура припускає, що про це також буде мовитись у промові Байдена.

Крім того, науковець звернув увагу, що президент Сполучених Штатів має зустрітись із "Бухарестською дев’яткою", куди входить 9 країн НАТО. Він нагадав, що вона була створена у 2015 році через початок війни в Україні.

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Чи приїде у Варшаву Зеленський

Ришард Купідура говорить: є ймовірність того, що Президент України Володимир Зеленський прибуде до Варшави та зустрінеться з президентом Сполучених Штатів. Точну інформацію про це не будуть повідомляти.

"Коли справді Зеленський приїде до Польщі, ми про це дізнаємось, наприклад, 21 лютого зранку. Ніхто навіть не пробує знайти якусь інформацію про це, бо це неможливо дізнатися раніше. В умовах війни це цілком зрозуміло і ніхто не має ніяких претензій, що такий візит не анонсується раніше", – зазначив він.

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