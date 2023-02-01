Зустріч лідерів може відбутися у Варшаві або Жешуві. Джерела ЗМІ називають присутність президента України у Польщі під час візиту Джо Байдена частиною великої дипломатичної стратегії Києва на роковини початку російського вторгнення.

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Зеленський скликає конференцію щодо України

Ймовірно, Джо Байден відвідає Європу, зокрема Польщу, ближче до 24 лютого – роковин початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що Володимир Зеленський скликає міжнародну конференцію щодо України, зокрема з обговореннями мирного плану та гарантій безпеки. Тільки видання не уточнило, чи ця конференція має відбутися саме в Польщі.

За даними джерел видання, гарантами безпеки для України можуть стати США, Канада, Туреччина, Велика Британія, Ізраїль, Німеччина та Польща. Також президент представить мирний план з 10 пунктів, який передбачатиме:

визнання територіальної цілісності України в тих кордонах, які були до російської анексії Криму в 2014 році;

положення про ядерну безпеку Запорізької АЕС;

продовольчу безпеку;

обмін полоненими та повернення депортованих до Росії дітей;

створення міжнародного трибуналу для розгляду воєнних злочинів, скоєних в Україні.

Питання територіальної цілісності обговоренню не підлягає – позиція України тут чітка та незмінна.

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У грудні 2022 року Володимир Зеленський здійснив перший за час вторгнення закордонний візит, поїхавши до Вашингтона на зустріч з Джо Байденом. Після цієї поїздки президент України заявив, що готовий до подальших візитів, якщо вони будуть ефективними для України. Наприклад, під час візиту Зеленського до США, Білий дім оголосив про надання Україні ЗРК Patriot.

Тепер, як відзначають ЗМІ. предметом обговорення Байдена та Зеленського може стати авіація, яку прагне отримати Україна.

Варто відзначити, що візит обох президентів до Польщі не підтверджений ні Вашингтоном, ні Києвом.