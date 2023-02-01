Встреча лидеров может пройти в Варшаве или Жешуве. Источники СМИ называют присутствие президента Украины в Польше во время визита Джо Байдена частью большой дипломатической стратегии Киева на годовщину начала российского вторжения.

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Зеленский созывает конференцию по Украине

Вероятно, Джо Байден посетит Европу, в частности Польшу, ближе к 24 февраля – годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Владимир Зеленский созывает международную конференцию по Украине, в том числе с обсуждениями мирного плана и гарантий безопасности. Только издание не уточнило, состоится ли эта конференция именно в Польше.

По данным источников, гарантами безопасности для Украины могут стать США, Канада, Турция, Великобритания, Израиль, Германия и Польша. Также президент представит мирный план по 10 пунктам, который будет предусматривать:

признание территориальной целостности Украины в тех границах, которые были в российской аннексии Крыма в 2014 году;

положения о ядерной безопасности Запорожской АЭС;

продовольственную безопасность;

обмен пленными и возвращение депортированных в Россию детей;

создание международного трибунала для рассмотрения военных преступлений, совершаемых в Украине.

Вопросу территориальной целостности обсуждению не подлежит – позиция Украины здесь четкая и неизменная.

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В декабре 2022 года Владимир Зеленский совершил первый за время вторжения зарубежный визит, поехав в Вашингтон на встречу с Джо Байденом. После этой поездки президент Украины заявил, что готов к дальнейшим визитам, если они будут эффективны для Украины. Например, во время визита Зеленского в США Белый дом объявил о предоставлении Украине ЗРК Patriot.

Теперь, как отмечают СМИ, предметом обсуждения Байдена и Зеленского может стать авиация, которую стремится получить Украина.

Следует отметить, что визит обоих президентов в Польшу не подтвержден ни Вашингтоном, ни Киевом.