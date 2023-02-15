Про це 24 Каналу розповів російський публіцист і опозиціонер із США Андрій Піонтковський. За його словами, країни-партнери переконані, що Україна у найближчі тижні може здійснити наступ.

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Як змінилася риторика Заходу

Андрій Піонтковський розказав, що за останні дні суттєво змінилася тональність виступу вищих західних керівників про хід і перспективу військових операцій. Зокрема, мовиться у першу чергу про міністра оборони США Ллойда Остіна.

"Заявили про підготовку українського наступу причому не через два місяці, а не найближчим часом", – пояснив він.

Опозиціонер заявив, що Остін говорив про необхідність терміново забезпечити військовим постачанням весняний наступ України. Звісно, із цим можна пов’язати й дводенний візит президента США Джозефа Байдена до Польщі.

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Що значить візит Байдена

Андрій Піонтковський повідомив, що Байден їде фактично на фронт для зустрічі зі своїм бойовим союзником Володимиром Зеленським.

"Він їде, звісно, для того, щоб дуже серйозну заяву зробити", – пояснив він.

На його думку, дата візиту очільника США вибрана не випадково. Саме 21 і 22 лютого президент Росії Владімір Путін буде зачитувати своє звернення.

До того ж стало відомо, що диктатор планує у ці дні прийняти якісь закони.

Водночас Байден буде по той бік фронту і буде робити свої заяви. Буде такий батл на вищому рівні між Байденом і Путіним,

– зосередив увагу Піонтковський.

На його думку, це свідчення рішучості Заходу. Крім цього, простежується новий підхід до війни Росії проти України та нове оцінювання можливості завдати рушійного удару.

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