Найцікавіше, що ці танки вважали найсучаснішими у Росії. Зокрема, мовиться про Т-72Б3, Т-72Б3М і багато танків Т-80.

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Які основні характеристики цих танків

Зазначають, що програма модернізації з Т-72Б3 до Т-72Б3М почалася лише у 2014 році. Останній оснащений сучаснішою динамічною бронею та новішим комп'ютером керування вогнем.

На танк встановлено багатоканальний приціл "Сосна-У", до складу якого входить автомат супроводу цілі і тепловізійний канал з камерою. Механік-водій отримав нічний бінокулярний пристрій спостереження.

Система зв'язку складається з радіостанції. До її складу включено 2 приймачі. Вони забезпечують відкритий, замаскований або засекречений радіозв'язок.

Т-80 – основний бойовий танк третього покоління виробництва СРСР. Прийнятий на озброєння радянської армії у 1976 році. Основні характеристики:

Вага – 46 тонн;

Екіпаж – 3 особи;

Гармата – 125-міліметрів;

Скорострільність – до 12 пострілів за хвилину;

Швидкість – 70 кілометрів за годину;

Вбудований динамічний захист.

Як стверджують експерти, у зв'язку з втратами змінився склад бронетехнічного парку Росії. Ворожа армія все частіше використовує старе обладнання, яке повернули на озброєння.

Росія втрачає свої літаки

Наразі російським окупантам не вдалося завоювати перевагу в повітрі. За оцінками військових експертів, Росія втратила близько 6 – 8% відсотків своїх тактичних бойових літаків у 2022 році та від 10 до 15% інших повітряних суден.

Серед них:

багатоцільовий винищувач Су-30СМ Flanker;

бомбардувальники Су-24М;

броньовані штурмовики Су-25;

сучасні винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Втрати ворога у техніці: дані моніторингової групи

Про те, що російська армія втратила половину свого танкового парку, свідчили і дані моніторингової групи Oryx.

Мовиться про загальні танкові втрати країни-терористки. Серед них – втрачені, захоплені та покинуті російські танки. Наголосили, що українські захисники знищили понад 500 танків ворога. Ще 65 танків загарбники покинули.

Водночас аналітики вважають, що реальні танкові втрати окупантів – набагато вищі. За даними видання Forbes, Росія втратила на території нашої держави восьму частину своїх бойових вертольотів.

Зауважимо, що, за даними Генштабу, станом на 15 лютого окупанти втратили вже понад 3 тисячі своїх танків.