Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила фактично 50% оперативного танкового парку. Відповідні дані оприлюднила моніторингова група Oryx.

Зверніть увагу Росія втратила близько 20 генералів на війні: як це впливає на управління

Мовиться про загальні танкові втрати країни-терористки. Серед них – втрачені, захоплені та покинуті російські танки. Наголосили, що українські захисники знищили понад 500 танків ворога. Ще 65 танків загарбники покинули.

Водночас це – лише цифри, які можна підтвердити візуально. Аналітики вважають, що реальні танкові втрати окупантів – набагато вищі.

Росія розпочала війну, маючи близько 3000 справних танків… тому є велика ймовірність, що Росія втратила половину придатних для використання танків,

– мовиться у повідомленні.

Зауважте! Окрім того, повідомляють, що російські окупанти втратили вже понад 2200 артилерійських систем.

Генштаб ЗСУ також заявив: станом на 10 лютого вдалося відправити на концерт до Кобзона вже 135 740 російських окупантів. Лише за добу ліквідували понад 700 загарбників.

Окрім того, знищено чимало російської зброї й техніки.