Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, в Росії виникають проблеми із вибором осіб, яких вони відправляють на інспектування військ.

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Де перебувають російські генерали

За час повномасштабної війни в Україні загинуло близько 20 російських генералів й це не могло не вплинути на управління російської армії.

Олег Жданов розповів, що генерали окупаційної армії вимушені перебувати на окупованих територіях України, але вочевидь після того, як Україна змогла ліквідувати 2 десятки рашистських генералів, їхні колеги перемістились якомога далі від лінії фронту.

Військові генерали військової ланки управління змушені тут знаходитись, хоча, наскільки я розумію, вони тримаються якомога далі від лінії фронту. Вже давно ми не накривали командних пунктів, де були б вищі офіцерські посади,

– сказав Жданов.

За словами військового експерта, це суттєво впливає на управління, бо обов'язки, які б мали виконувати генерали, передаються на старших офіцерів, потім на молодших, і врешті решт солдати на позиціях залишаються навіть без молодших офіцерів.

Олег Жданов розповідає, як вплинула ліквідація російських генералів на управління військами: дивіться відео

Це призводить до того, що після першого ж вогневого нальоту, російські солдати кидають свої позиції й переміщаються якомога далі від фронту. За словами військового експерта, такі випадки починають частішати з кожним днем.

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