Самое интересное, что эти танки считали самыми современными в России. В частности, говорится о Т-72Б3, Т-72Б3М и многих танках Т-80.

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Какие основные характеристики этих танков

Отмечают, что программа модернизации с Т-72Б3 до Т-72Б3М началась только в 2014 году. Последний оснащен современной динамичной броней и более новым компьютером управления огнем.

На танк установлен многоканальный прицел "Сосна-У", в состав которого входит автомат сопровождения цели и тепловизионный канал с камерой. Механик-водитель получил ночное бинокулярное устройство слежения.

Система связи состоит из радиостанции. В ее состав включены 2 приемника. Они обеспечивают открытую, замаскированную или засекреченную радиосвязь.

Т-80 – основной боевой танк третьего поколения производства СССР. Принят на вооружение советской армии в 1976 году. Основные характеристики:

Вес – 46 тонн;

Экипаж – 3 человека;

Пушка – 125-миллиметров;

Скорострельность – до 12 выстрелов в минуту;

Скорость – 70 километров в час;

Встроенная динамическая защита.

Как утверждают эксперты, в связи с потерями изменился состав бронетехнического парка России. Вражеская армия все чаще использует старое оборудование, которое вернули на вооружение.

Россия теряет свои самолеты

Пока российским оккупантам не удалось завоевать преимущество в воздухе. По оценкам военных экспертов, Россия потеряла около 6-8% своих тактических боевых самолетов в 2022 году и от 10 до 15% других воздушных судов.

Среди них:

многоцелевой истребитель Су-30СМ Flanker;

бомбардировщики Су-24М;

бронированные штурмовики Су-25;

современные истребители-бомбардировщики Су-34.

Потери врага в технике: данные мониторинговой группы

О том, что российская армия потеряла половину своего танкового парка, свидетельствовали и данные мониторинговой группы Oryx.

Речь идет про общие танковые потери страны-террористки. Среди них – потерянные, захваченные и брошенные российские танки. Подчеркнули, что украинские защитники уничтожили более 500 танков врага. Еще 65 танков захватчики бросили.

В то же время аналитики считают, что реальные танковые потери оккупантов гораздо выше. По данным издания Forbes, Россия потеряла на территории нашего государства восьмую часть своих боевых вертолетов.

Заметим, что, по данным Генштаба, по состоянию на 15 февраля оккупанты потеряли уже более 3 тысяч своих танков.