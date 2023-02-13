Проте політолог Валерій Димов вважає, що з ймовірність у 99% Байдена не буде в Києві. Про це він розповів 24 Каналу. За його словами, майже з такою вірогідністю президента США не буде і на території України.

Дивіться також Байден потужно виступив у Конгресі й запевнив у подальшій підтримці України: реакція Зеленського

Спонтанне ухвалення рішень – шкідливе

Однак, він зазначив, що можливі сюрпризи.

Не думаю, що такий символізм насправді значить щось більше, ніж сам символ. Адже мало хто має сумніви, що США і надалі будуть підтримувати Україну зброєю, фінансами, дипломатичними і юридичними каналами. Лідерство США у підтримці України також грає важливу роль,

– зазначив політолог.

Він наголосив, що роль і місце символів дуже важлива, але в сучасній політиці рішення ухвалюються за іншими критеріями: доцільність, ефективність, безпека.

"Спонтанне, хаотичне ухвалення рішень – шкідливе для сучасної політичної системи. Вибачте за паралелі, але там не можна спочатку сказати, що буде змінено міністра оборони, а потім передумати. В Україні це часто-густо, на жаль, відбувається", – зауважив Димов.

Чи приїде Джозеф Байден до України: дивіться відео

Україна стала чинником внутрішньої політики в країнах світу

Проте, він зазначив, що українці розуміють, в яких умовах наша країна сьогодні існує.

Він згадав неанонсований візит президента України Володимира Зеленського до Бахмута, а потім звідти – до США, і наголосив, що ці дії голови держави працюють, тому що ми перебуваємо в ситуації, в якій більш небезпечніші обставини майже неможливо уявити.

Я не порівнюю такого роду речі – візит Зеленського до США, Брюсселю або Лондону і візит Байдена до України, тому що це не співставні речі,

– пояснив політолог.

Хоча, на його думку, президент США не завітає в Україну, але присутність Байдена і США в Україні від того не зменшиться. Адже під час зустрічей Байдена, інших наших союзників в різних форматах – "Рамштайн", Мюнхенська конференція безпеки – Україна №1 на порядку денному.

"Україна також стала чинником внутрішньої політики в різних країнах. Тому не варто думати, якщо Байден не приїхав, то щось у Байдена чи США не так, як нам би хотілось", – підкреслив Валерій Димов.

Новий пакет військової допомоги від США / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про візит Джо Байдена до Польщі