Проте політолог Валерій Димов вважає, що з ймовірність у 99% Байдена не буде в Києві. Про це він розповів 24 Каналу. За його словами, майже з такою вірогідністю президента США не буде і на території України.
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Спонтанне ухвалення рішень – шкідливе
Однак, він зазначив, що можливі сюрпризи.
Не думаю, що такий символізм насправді значить щось більше, ніж сам символ. Адже мало хто має сумніви, що США і надалі будуть підтримувати Україну зброєю, фінансами, дипломатичними і юридичними каналами. Лідерство США у підтримці України також грає важливу роль,
– зазначив політолог.
Він наголосив, що роль і місце символів дуже важлива, але в сучасній політиці рішення ухвалюються за іншими критеріями: доцільність, ефективність, безпека.
"Спонтанне, хаотичне ухвалення рішень – шкідливе для сучасної політичної системи. Вибачте за паралелі, але там не можна спочатку сказати, що буде змінено міністра оборони, а потім передумати. В Україні це часто-густо, на жаль, відбувається", – зауважив Димов.
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Україна стала чинником внутрішньої політики в країнах світу
Проте, він зазначив, що українці розуміють, в яких умовах наша країна сьогодні існує.
Він згадав неанонсований візит президента України Володимира Зеленського до Бахмута, а потім звідти – до США, і наголосив, що ці дії голови держави працюють, тому що ми перебуваємо в ситуації, в якій більш небезпечніші обставини майже неможливо уявити.
Я не порівнюю такого роду речі – візит Зеленського до США, Брюсселю або Лондону і візит Байдена до України, тому що це не співставні речі,
– пояснив політолог.
Хоча, на його думку, президент США не завітає в Україну, але присутність Байдена і США в Україні від того не зменшиться. Адже під час зустрічей Байдена, інших наших союзників в різних форматах – "Рамштайн", Мюнхенська конференція безпеки – Україна №1 на порядку денному.
"Україна також стала чинником внутрішньої політики в різних країнах. Тому не варто думати, якщо Байден не приїхав, то щось у Байдена чи США не так, як нам би хотілось", – підкреслив Валерій Димов.
Новий пакет військової допомоги від США / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про візит Джо Байдена до Польщі
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що під час візиту Байдена до Польщі і його зустрічі з лідером країни Анджеєм Дудою тема України буде головною. За його словами, що візит Байдена до Польщі – один зі складових елементів вшанування річниці повномасштабної війни в Україні та сигнал президенту Росії Владіміру Путіну.
- Президент США під час свого візиту в Польщу зустрінеться не тільки з президентом Польщі Анджеєм Дудою, щоб обговорити їхні колективні зусилля щодо підтримки України та посилення стримування НАТО. Крім цього, він зустрінеться з лідерами Бухарестської дев'ятки (B9), щоб підтвердити непохитну підтримку США Альянсу.
- На думку російського опозиційного політика Марка Фейгіна, після приїзду Байдена до Польщі, на річницю повномасштабного вторгнення США оголосять про передачу Україні озброєння для оборони та наступу, яке всі активно обговорюють.