Про це 24 Каналу розповів політолог Валерій Димов. За його словами, не Владімір Путін створив нинішню Росію, а самі росіяни постійно створювали собі "путінів" в особі Катерини ІІ, Йосифа Сталіна та інших своїх кумирів.

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Країна-фейк

Валерій Димов розповів, що ніколи не сподівався на заворушення в Росії, а будь-яка альтернатива Владіміру Путіну – це ще більший "Путін".

Не Путін вбивав в Бучі, в Ірпіні, в Бородянці, і Ізюмі та в Маріуполі. Це не Путін робив, це ті, які хочуть задовольнити попит на "Путіних",

– сказав Димов.

Політолог зауважив, що не Путін створив Росію, а сама Росія закономірно впродовж років створює собі так званих Путінів. Росія героїзує тих постатей, які боролись із Заходом, знищували своє населення та Україну, яка є матір'ю всього російського.

Ми фактично з ними діємо у протифазі: всі, хто герої для Росії – це ті, хто знищували українців,

– сказав політолог.

Яка ідея у росіян

Валерій Димов розповів, що росіяни так ненавидять українців, бо Україна є матір'ю всього російського.

Вони взяли всю нашу історію, переписали на себе. Вони взяли практично всю нашу культуру, вони привласнили собі святині. Найголовніша святиня у росіян викрадена ними у 1169 році у Вишгороді. Фактично все те, що вони переписали на себе є українським,

– зазначив політолог.

Через те, що росіяни "влізли та пограбували чужий будинок" тепер ведуть боротьбу за виживання на цій планеті.

В 1721 році Петро І взяв нашу назву. Зверніть увагу, що вони не святкували 300-річчя для того, щоб не згадували про те, як вони раптом стали "Росією". Вони насправді є фальшивомонетниками, бандитами,

– сказав Валерій Димов.

Тепер же, після таких злочинів, на думку політолога, росіяни зацікавлені, щоб жертви та свідки, такого роду злочинів, були вбиті.

Звідки взялась байка про "один народ"

Валерій Димов розкрив тему вигадок про, начебто, єдиний народ українців та росіян. На думку політолога, головне в цій концепції – заздрість росіян. Вони всю історію знали, що десь за межами Росії живуть краще, читали про це і порівнювали зі своїм життям. Думка про те, що сусід, начебто, такий же, як він, живе краще, дуже непокоїла росіян, а те, що це були переважно західні країні, утворило ненависть до Заходу.

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Ця заздрість в Росії обґрунтовувалась несправедливістю й вони у своєму протистоянні із Заходом та Україною вважають, що ведуть справедливу війну.

Політолог звернув увагу, що в риториці Путіна превалює слово "справедливість", що є маскою для смертного гріха – заздрощів.

Закрите вікно в Європу

Димов зазначив, що зараз в Росії домінує антизахідна та україноненависницька ідеологія, але їм немає кого більше у світі агітувати на це.

На думку політолога, якби Петро І, який "відкрив вікно в Європу" побував би у путінській Росії, він би відтяв голову та кастрував би Путіна за те, що він зробив із Росією.

"Фактично усе, що було нажито непосильною працею, було спущено у вкрадені в Бородянці унітази Путіним. Думаю, що ідеології, як такої у Росії немає, але росіянам і це зійде", – підсумував Валерій Димов.

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